De broer van Gijs (19) stapte uit het leven: ‘Ik dacht dat de band zo diep zat dat ie me alles zou vertellen’

Trigger warning: dit artikel bevat informatie over zelfdoding.

Gijs en Arie

“Als broers dacht ik dat de band zo diep zat dat ie me alles zou vertellen”, begint Gijs in de documentaire, die op 3 september te zien was. “We weten niet of hij met iets heeft gezeten, maar als hij met iets heeft gezeten en mij dat niet heeft verteld, ben ik daar echt verdrietig om. Het gaat bij ons zo diep. Dat je dan denkt: zeg wat en dan kan ik je helpen, maar dat heeft ie niet gedaan. Ja, dat is mijn grote broer.”

De kijker ziet tussendoor oude beelden van Gijs en Arie, die Arie zelf heeft opgenomen. In het filmpje is te zien hoe de twee enthousiast een natuurpad bewandelen. In de korte fragmenten kan men zien hoe close de twee zijn.

Afscheid

“Toen ik hoorde dat hij overleden was, dacht ik: maar waarom ben ik hier dan? Moet ik nou door? Moet ik nou verder?”, vertelt Gijs. Verder gaan met zijn leven doet hij niet alleen en dat zien we tijdens de uitvaart.

In de kleine zaal houdt zijn moeder hem vast en zegt ze: “Dat we doorgaan; dat weet jij ook. Wij kunnen dit en we doen het liever niet; we willen het niet, maar we gaan het wel doen, ja? We gaan het doen. De pijn erna, die vangen we wel op. Die vangen we echt met elkaar op.”

Daarna volgt er een laatste kus, van moeder aan zoon. De moeder van Gijs en Arie buigt zich voorover om hem een zoen te geven op zijn voorhoofd terwijl er een kleine glimlach op het gezicht van Gijs verschijnt.

Vragen en antwoorden

Er zullen altijd vragen blijven rondspoken in het hoofd van Gijs. Waarom stapte Arie uit het leven? “Je wil natuurlijk altijd weten waarom hij heeft gedaan. En wat hij heeft gedaan”, vertelt hij.

“We willen altijd een antwoord. Een afsluiting; een redengeving. Iets. En je zoekt dan op zijn bureau, op zijn bed en in zijn kasten, maar we hebben niks gevonden. Geen afscheidsbrief. Ben ik blind geweest? Ben ik nou gewoon zo stom geweest dat ik het niet heb zien aankomen? Dat ik het niet heb kunnen voorkomen.”

Gelukkig

Ook de moeder van Gijs en Arie blijft met vragen achter. Was hij ongelukkig? Hebben ze signalen gemist? “Je bent niet heel je leven gelukkig. Maar wij hebben zoveel gelukkige momenten hebben gehad en dat heb ik ook alleen bij hem gezien. Ik kan het op één hand tellen dat ik hem wel eens.. ja, minder, of boos heb gezien. Of hij heeft het nooit laten zien; maar wij hebben het ook niet gezien”, zegt ze.

Afscheidsbrief

Hoewel Gijs aan het begin van de documentaire vertelt dat er geen afscheidsbrief is gevonden, komt hij erachter dat er op de computer van Arie vooralsnog een document is gevonden door de politie. Vijf pagina’s lang; genaamd ‘twijfels.doc’. Daarin spreekt hij zijn familie toe.

“De eerste datum die erop staat is 16 december 2018. Toen was hij onderweg van Greenhog naar Bilbao, op de boot”, vertelt Gijs. Hij leest een stuk uit de brief voor terwijl oude beelden van Arie worden getoond. In de brief neemt Arie de lezer mee in de ‘donkere periodes’ die hij beschrijft en dat komt flink binnen bij zowel Gijs als zijn ouders.

Verwerken

Er volgt een periode van rouw; van praten en verwerking. Dat doet ieder familielid op zijn eigen manier. De steun die ze nodig hebben, halen ze bij elkaar. “Hij kon er niet over praten”, vertelt de vader van Gijs en Arie aan het einde van de documentaire. “En dan heb ik bijna zoiets van: ga maar jongen. Wij leven met ons verdriet; jij hebt rust. Waar je zo lang al naar verlangt. Ik hou gewoon van hem.”

Ten slotte leest Gijs een stuk uit de afscheidsbrief voor. Hierin spreekt Arie hem toe. “Gijs, jij bent mijn held”, leest hij hardop voor. “Ga door met leven. Geniet ervan. Treur niet om de doden, maar vier de levenden. Sta niet lang stil bij mijn verlies. Ik wens je al het geluk van de wereld toe. Want dat verdien je. Je zal altijd mijn kleine broertje, mijn maatje en mijn beste vriend blijven.”

Gijs vertelt ook dat het inmiddels iets beter met hem gaat. Hij heeft weer energie om dingen te doen. “Ik voel me niet zo somber als dat ik toen deed. Of emotioneel uitgeput. Ik wil leven, dus ook al had ik niks wat mij gelukkig maakt, dan blijf ik leven. Als ik het geluk achterna ga, denk ik dat hij nog trotser op me kan zijn.”

Bekijk hier de documentaire Mijn grote broer van de EO.

Heb jij vragen over zelfmoord? Stichting 113 Zelfmoordpreventie staat voor je klaar: bel 113 of 0800-0113 (gratis) of anoniem via de chat op 113.nl. 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week.

Bron: EO