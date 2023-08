Carina (45) verhuisde naar Amerika: ‘Ik keek op en zag een zwarte beer de tuin inlopen’

Wilde Westen

“Voor mij is deze plek in Western Montana een soort Wilde Westen. Het is hier zo weids en vrij… Mijn huis – een bungalow met een veranda aan de voorkant – staat op een grote lap grond tegen het bos aan en heeft prachtig uitzicht. Mijn hond Jack rent graag de tuin in.

Zo ook die ene dag toen hij opeens als een gek begon te blaffen. Ik keek op en zag een zwarte beer de tuin inlopen. Holy moly, dacht ik. Ik greep mijn hond en rende naar binnen. Een beer in de tuin, dat is toch wel heel bijzonder? Ik keek naar buiten: hij draaide zich om en liep met zijn dikke zwarte kont de bosjes weer in.

Gelukkig hoefde ik niet naar het geweer achter de deur te grijpen. Ja, het is fijn dat ik in een land woon waar ik mezelf kan verdedigen als het moet. Ik heb ook een pistool in mijn nachtkastje. Dat heb ik nooit hoeven gebruiken, maar daarmee slaap ik net iets beter hier, in the middle of nowhere.”

Van Canada naar Amerika

“Dertien jaar geleden, toen ik naar Canada verhuisde, had ik niet gedacht dat ik nu in Montana zou wonen. Via een oud-collega van het transportbedrijf waar ik werkte, had ik over een beschikbare baan als vrachtwagenchauffeur in Calgary gehoord.

‘Regelen jullie een visum voor me, want ik kom hoor!’ riep ik spontaan tegen de eigenaar van het Canadese bedrijf. Het avontuur lonkte: nieuwe mensen, nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden… De vrachtwagens zijn er groter, de wegen gaan er verder en er zijn geen inhaalverboden.

Ik zat op dat moment in een relatie met een lieve jongen, al een aantal jaar, maar ik zag mezelf niet in Nederland trouwen of een gezin stichten. Grappig genoeg kwam ik tijdens een trip van Vancouver naar Tennessee in de Verenigde Staten een man tegen met wie ik wel trouwde.

Zo kwam ik twaalf jaar geleden in Amerika terecht. Mike zat ook op de vrachtwagen en we verhuisden constant door het hele land, als hij ergens een beter betaalde klus kon krijgen. Dan woonden we opeens in Indiana, in Alabama tussen de rednecks of in Western Montana.

Hier wil ik het liefst wonen, besloot ik. En ook dat Mike en ik na zeven jaar misschien beter af waren als vrienden. Houd jij alles maar, zei ik, toen ik vertrok. Zorgen maakte ik me niet: Amerika is echt het land van de onbegrensde mogelijkheden, mits je hard genoeg werkt. Dat doe ik, met Dutch Girl Trucking, mijn bedrijf. Opdrachtgevers posten online een rit, bijvoorbeeld om een bulldozer vier staten verderop te brengen. Daar kan ik op bieden. Zo van: ik doe het voor een x-aantal dollars in zo veel dagen. En ja, daar kan ik goed van leven.”

Buitengebied

“Het huis waarin ik woon, met drie slaapkamers, twee badkamers en die lap grond, heb ik voor 165.000 dollar kunnen kopen. Dat zou in Nederland onmogelijk zijn. Door heftige sneeuwval is de veranda in mijn eerste winter hier ingestort. Prima, dan laat ik wel een grotere bouwen, dacht ik.

In Nederland moet je dan officieel een bouwvergunning aanvragen. Hier is dat helemaal niet nodig, omdat ik in een buitengebied woon. Op dat soort momenten ben ik enorm blij dat ik in Amerika woon. Dingen gaan hier wat makkelijker. Ook in sociaal opzicht.

Mijn nieuwe vriend Jim leerde ik twee jaar geleden in een diner langs de weg kennen. Wat een leuke man, dacht ik. Het was wederzijds merkte ik, want hij had een shirt van zijn bedrijf aan mijn vrachtwagen gehangen. Hij is twintig jaar ouder, maar jong van geest. Inmiddels werken we samen, omdat hij ook vrachtwagenchauffeur is. Jim heeft me geholpen met de aankoop van mijn huidige truck en daarna sloeg de vonk over.

Ik had al een week vriendschappelijk naast hem in bed geslapen, maar op een vrijdagavond, na een paar drankjes, was er geen houden meer aan. Het is heel gezellig met hem, maar we laten elkaar wel vrij. Ik wil niet samenwonen, maar als ik thuiskom van een rit lekker kneuterig mijn eigen ding doen thuis.

Wel gaan we graag samen op vakantie: we werken in de zomer keihard om dan in de ijskoude winter – het kan hier min twintig worden – een paar maanden vrij te nemen en er met onze camper op uit te gaan. Naar mijn voormalige buurvrouw in Alabama bijvoorbeeld. Zij is 83 en een van mijn beste vriendinnen.

Daarna rijden we door naar Florida, om lekker aan het strand te relaxen. Dat vind ik ook zo geweldig aan dit land: het formaat en al die verschillende klimaten. Als kind zei een vriendin al: ‘Nederland is te klein voor jou.’ Dat klopt wel, al is Amerika ook niet in alles perfect hoor.

Zo mis ik de Nederlandse humor soms: Jim en ik snappen elkaars sarcasme vaak niet. En qua politiek zijn de Verenigde Staten op dit moment wel een lachertje. Ik hoor vaak ‘America is going to hell’ om me heen. Ach, ik houd me daar niet zo mee bezig, omdat ik er toch niets aan kan veranderen.

Met mijn Green Card mag ik niet eens stemmen. Ik probeer gewoon positief te zijn en in het nu te leven, wat wonen in Amerika, mijn relatie en mijn werk betreft. Door zo te denken, heb ik zelf het stressvrije leven van mijn dromen gecreëerd. Natuurlijk is het weleens lastig door cultuurverschillen of onzekerheden, als ik bijvoorbeeld drie weken lang geen klus krijg. Maar echt, ik zou het niet anders willen.”

