Bianca (40) heeft smetvrees: ‘Ik wisselde meerdere keren van baan, omdat ik mijn werkplek onacceptabel smerig vond’

“Als kind zat het er al in. Ik gruwelde van de natte zoenen van mijn oma. Zelfs iemand een hand geven, vond ik niet prettig. Het liefst wilde ik helemaal geen lichamelijk contact. Alleen met mijn moeder kon ik fijn knuffelen, zij was mooi en rook lekker. Ze overleed toen ik dertien was.

Daarna werd mijn angst voor viezigheid erger. De hele dag door, bijna elk uur, waste ik mijn handen. Op school waren er maar een paar meisjes die ik in mijn buurt kon verdragen. Moest ik opeens naast een ander zitten, dan werd ik misselijk en hoorde ik niets van de les. Gym, waarbij ik dan die vieze bal moest vangen of met mijn handen de ringen of het touw moest vastpakken, vond ik afschuwelijk.

De meeste kinderen proberen onder het douchen uit te komen na de gymles, ik stond altijd lang onder de straal. Douchen was ook het eerste wat ik deed als ik na school thuiskwam. Toch had ik geen idee dat er iets met me aan de hand was. Ik vond mezelf ook niet extreem schoon, maar anderen ronduit onhygiënisch. Ik verafschuwde hun gewoontes, zoals samen uit dezelfde zak chips eten of een slokje uit elkaars blikje nemen. Ik had een vriendin die ik een keer een stukje kauwgom op haar tafel zag plakken, om het later weer in haar mond te stoppen. Ze snapte niet dat ik haar daarna uit de weg ging.”

Smetvrees

“Toen ik ouder was, wisselde ik verschillende keren van baan omdat ik mijn werkplek onacceptabel smerig vond. Ik snapte niet dat anderen het daar wel uithielden. Dat ik het was die een probleem had, ontdekte ik pas toen ik dertig was en er weer een relatie fout liep. Een relatie beginnen kon ik wel, als ik verliefd was verdween mijn smetvrees gek genoeg als sneeuw voor de zon.

Maar na een tijdje moesten mijn vriendjes zich aanpassen aan mijn normen. Een paar keer per dag schone kleren aantrekken, na vriendenbezoek alles schoonmaken – het ging telkens een stapje verder, tot ze knettergek van me werden. Philip, de man op wie ik echt verliefd was, weigerde zich aan te passen. ‘Jij bent knettergek!’ schreeuwde hij op een keer. ‘Ik wil pas met je verder als je je laat helpen.’ Daar schrok ik van. Hij was me alles waard, dus dezelfde week zat ik bij een psycholoog.

Toen ik een lijst moest maken van de dagelijkse dingen waarvan ik gruwde en ging noteren hoeveel tijd ik kwijt was aan het schoonmaken van mezelf en mijn omgeving, schrok ik. Ik kon er toen niet langer omheen: er was inderdaad iets behoorlijk mis met mij. Met steun van Philip, een paar goede vriendinnen die zich ook al heel lang zorgen bleken te maken, en een therapeut met heel veel geduld, heb ik grote stappen gezet.

Eerst hebben we uitgezocht waar ik nu eigenlijk zo mee zat. Ik ben op zichzelf niet banger voor virussen of bacteriën dan andere mensen. Mij gaat het om dat gevoel van walging, van afschuw dat ik zo makkelijk krijg. Toch moest ik juist dat langer proberen te verdragen omdat het dan zou afnemen, voorspelde mijn therapeut. In het begin was het een hel. Ik moest allemaal dingen doen die ik echt vreselijk vond, die me misselijk maakten. Zo mocht ik bijvoorbeeld mijn handen steeds minder wassen. Soms moest ik daar zelfs van huilen. Voor mij voelde het alsof er poep aan zat en hoe kun je dan je dag doorkomen?

De ene keer kon ik mezelf niet beheersen en dook toch op een kraan af, andere keren zette ik met tranen in mijn ogen door. Om te ontdekken dat er niets erg gebeurde. Dat dat nare gevoel van misselijkheid, dat ik zo snel kreeg, heus wel een beetje zakte. Dat ik mijn vieze handen zelfs zomaar even kon vergeten. Eerst vijf minuten, maar uiteindelijk zelfs een paar uur.”

Verslaving

“Toen Philip en ik trouwden, ging het goed met me. Op onze bruiloft liet ik me zoenen door al onze gasten. Ik danste met mijn schoonvader en andere mannen en ik raakte niet in paniek toen ik bij thuiskomst ontdekte dat Philips vrienden ons huis vol ballonnen hadden gezet. Ik was genezen, ik wist het zeker, en mijn kersverse echtgenoot was apetrots op me.

Het is jarenlang goed gegaan. Met vallen en opstaan, dat dan weer wel, ik merkte altijd dat ik alert moest blijven. Mijn smetvrees is een soort van verslaving. Op momenten dat ik me wat zwakker voel, trekt het schoonmaken aan me. Dan is het verleidelijk om weer net wat vaker een doekje door de keuken te halen. Mijn handen vaker te wassen. Omdat ik me dan gewoon beter voel. Het punt is: ik wist het altijd weer af te remmen. Níét toegeven aan mijn smet, dat is het enige wat helpt om te voorkomen dat het juist weer veel erger wordt.

Al die jaren kon ik me beheersen, zelfs toen we kinderen kregen. Want ook toen kwam ik uiteraard voor nogal wat uitdagingen te staan. Logisch: kinderen brengen vanzelfsprekend viezigheid met zich mee. Toch ging het.”

Daar is de smetvrees weer

“Tot het laatste halfjaar. Philip is erg druk met een groot project op zijn werk en is weinig thuis. Ik juist meer: ik werk nog maar één dag per week. Dat leek me lekker, en ik wilde in de tijd die ik vrij had, onderzoeken of ik voor mezelf kon beginnen. Maar vanaf het moment dat ik besloot eerst ons huis eens goed onderhanden te nemen, is het misgegaan. Toen ik ontdekte hoe erg we dat de afgelopen jaren hadden laten versloffen – vier uur per week een schoonmaakster in een huis met kinderen is echt niet genoeg – is de smetvrees er weer ingeslopen. Want wat was het prettig om weer ongestoord te kunnen poetsen. Ik word er zo rustig van, het geeft me zo’n fris gevoel. En ik deed toch niemand kwaad door alle hoeken van de zolder te gaan zuigen?

Maar het gaat mis, ik voel het. Deels geniet ik ervan: het huis is schoner dan ooit en dat zorgt voor rust. Maar ook voor onrust, want ik kan de perfecte staat niet behouden. Dus blíjf ik bezig. Philip heeft het nog niet door, voor hem probeer ik het angstvallig te verbergen, want ik weet hoe teleurgesteld hij zou zijn. Ondertussen houd ik hem bijvoorbeeld wel op afstand als hij niet net heeft gedoucht.

Wie het wel in de gaten hebben, zijn mijn kinderen. Het valt ze op dat ze haast geen vriendjes meer mee naar huis mogen nemen. Dat ze vaker op hun kop krijgen als ze hun spullen weer eens laten slingeren en dat ik ontplof als ik zie dat ze smerig doen met hun eten. ‘Ik vind jou niet lief meer,’ zei mijn jongste onlangs, toen ik tegen hem had geschreeuwd omdat hij met zijn buitenjas nog aan naar binnen rende, in plaats van die eerst op te hangen in de schuur. Ik wilde hem knuffelen, tot ik zag dat hij een beginnende snotneus had. Toen duwde ik hem in een reflex van me af. Om daarna in tranen uit te barsten.

Ik vind het zo erg dat ik vies ben van mijn eigen kinderen. Dat is toch niet normaal? Dus ik weet dat ik hier echt weer iets aan moet doen. Dat ik het Philip ook moet vertellen. Ik zie er huizenhoog tegenop.”

