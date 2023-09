Annica (22) verloor in korte tijd beide ouders: ‘Ik stond er niet bij stil dat ik ons huis uit zou moeten’

“Een paar weken geleden hoorde ik van de wetswijziging. Dat gaf me een prachtig gevoel en ik heb wel echt een traantje weggepinkt. Ik gun het iedereen die in deze verdrietige situatie terechtkomt om zich in elk geval geen zorgen te hoeven maken over een dak boven je hoofd.”

Beide ouders overleden

“Toen mijn vader op mijn achttiende overleed aan kanker, hadden mijn moeder en ik het heel moeilijk met het verlies. Mijn vader was al anderhalf jaar ziek, maar toch was het een schok dat hij er niet meer was. We sloegen ons er samen doorheen, bleven positief en gingen soms samen winkelen, ergens een hapje eten of een film kijken als afleiding van het verdriet.

Twee maanden na de dood van mijn vader hadden we samen een gezellige dag thuis. Mijn vriend kwam langs, we lunchten met z’n drieën en daarna gingen mijn vriend en ik boven een serie kijken. Toen ik beneden iets te eten wilde pakken, zag ik in de woonkamer mijn moeder naast de bank op de grond liggen. Ik wist meteen dat ze dood was. Dat voelde ik.

Ik riep mijn vriend en toen hij beneden kwam, belde hij de hulpdiensten. Voor ik het wist, stond het huis vol mensen. Het ambulancepersoneel bleef lang reanimeren. Ik zat er op de bank naar te kijken. Het was alsof ik dronken was, ik voelde me zo verdoofd en verwijderd van de situatie die zich voor mijn neus afspeelde. Waarom blijven ze dat doen, dacht ik. Zien ze niet dat het geen zin heeft?

Na een hele tijd hielden ze op met reanimeren en werd bevestigd dat mijn moeder was overleden. Waaraan precies weten we niet. Vermoedelijk een hersenbloeding, vandaar dat het zo plotseling was. Het voelde zo onwerkelijk. Het ene moment zaten we nog gezellig te lunchen, het volgende was ze er niet meer. Die eerste dagen gingen dan ook als in een waas aan me voorbij. Ik probeerde zo min mogelijk te denken aan mijn verdriet door me op de begrafenis te storten en daarna op mijn toetsen voor school.”

Het huis uit

“Mijn ouders hadden een huurhuis, maar ik stond er niet bij stil dat ik het huis uit zou moeten. Ik was van plan om voor school een minor in Amerika te doen. Ik zou daar acht maanden blijven. Als ik terugkom, regel ik nieuwe woonruimte, hield ik mezelf voor. Maar vlak voordat ik naar Amerika zou gaan, begon corona en werd de minor afgezegd.

Van het ene op het andere moment zat ik in een noodsituatie: ik kreeg te horen dat ik het huis uit moest en ik had geen andere plek om te wonen. Voor urgentie bleek ik niet in aanmerking te komen. Omdat ik achttien was en dus niet minderjarig, moest ik zelf een andere woonruimte vinden. Ik had als student een beperkt budget, wat het allemaal nog stressvoller maakte.

Ik heb toen mijn verhaal aan verschillende lokale media verteld. Een aardige man die door mijn verhaal werd geraakt, nam contact met me op. Hij had een huis te koop staan, maar vond het een fijn idee om het aan mij te verhuren. Toen ik er ging kijken, voelde ik me meteen thuis. Nu, drie jaar later, woon ik daar nog steeds.”

Groot gemis

“Het verliezen van mijn ouders op jonge leeftijd en zo kort na elkaar, heeft een enorme impact gehad op mijn mentale gezondheid. Zo kreeg ik de afgelopen jaren last van hyperventilatie en het voelt nog altijd alsof mijn basis is weggevallen. Ik vind het moeilijk om de juiste keuzes te maken, dat zijn de momenten dat ik mijn ouders om hulp zou hebben gevraagd. Zij waren er altijd om mij die confidence boost te geven waardoor ik nooit bang was om te falen.

Normaal gesproken werk je toe naar het moment waarop je zelfstandig bent, bij mij moest dat van de ene op de andere dag, toen ik daar nog niet klaar voor was. En alle mooie momenten hebben nu ook een zwart randje. Als ik straks slaag, zijn mijn ouders er niet om het aan te vertellen. Als ik nieuwe mensen leer kennen en ze vertel over mijn ouders, kunnen ze zich nooit een beeld vormen van hoe ze waren, dat weten alleen de mensen die mijn ouders nog gekend hebben.

Of ik het ooit een plek geef, weet ik niet. Ik zal ze altijd missen en dat wordt met de tijd niet minder. De laatste jaren zet ik me in voor anderen die in deze situatie terechtkomen. Want dat zijn elk jaar tientallen jonge mensen. Er moest iets veranderen in de wet om te zorgen dat er een vangnet zou komen. Zodat jonge mensen niet net als ik op straat dreigen te belanden.”

Wettelijk verbod op uitzetting

Volgens het CBS worden in Nederland jaarlijks zo’n 205 jongeren tussen de 16 en 30 jaar wees. Gemiddeld wonen 82 van hen dan nog thuis in een huurwoning. Woningcorporaties mogen de kinderen uit huis zetten. De Tweede Kamer is bezig met een wettelijk verbod op uitzetting.

