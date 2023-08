Amber (32) viel voor een Italiaan: ‘Ik was verliefd op hem, ook al konden we elkaar nauwelijks verstaan’

“Tussen kerst en oud en nieuw ging ik samen met een vriendin een weekend weg naar Londen. Op oudjaarsavond gingen we naar een feestje, we hadden kleine flesjes prosecco in onze jaszakken gestopt en hadden zin in de avond. Maar het was chaos in de stad: metro’s waren uitgevallen, bussen konden niet verder rijden en er waren omleidingen. Bij de Big Ben moesten we de bus uit, hij reed niet verder. Het feestje zouden we niet halen. Het was inmiddels iets voor twaalven, dus we bleven daar maar staan. Tussen toeristen, gezinnen en jonge kinderen op een grasveld. Het miezerde.

Ik had me dit twaalfuurmoment anders voorgesteld, maar mijn vriendin en ik maakten er het beste van. We telden af, we plopten de flesjes prosecco en mijn vriendin zei dat ze hoopte dat het op het gebied van de liefde mijn jaar zou worden. Mijn lange relatie was net uit en ik was inderdaad klaar voor wat positiviteit.”

Knappe Italiaan

“Ik keek naar het vuurwerk dat de lucht in geschoten werd en zag vanuit mijn ooghoek opeens een leuke man in de verte staan. We keken elkaar lang aan en liepen als vanzelf naar elkaar toe, alsof we naar elkaar toe werden getrokken. Ik vond hem knap en hij werd nog knapper naarmate we dichter bij elkaar kwamen.

‘Happy new year,’ zei ik. ‘How are you?’ Maar verder kwamen we niet; hij was een Italiaan en sprak geen Engels. Mijn vriendin is half-Italiaans, dus ik haalde haar er snel bij. ‘Je moet het vertalen,’ zei ik. Dus vertaalde ze vervolgens het hele gesprek tussen Domenico en mij. We flirtten erop los, met mijn vriendin als vertaler in het midden.

Hij stelde voor om een drankje te gaan doen, we wilden elkaar beter leren kennen. Hij was met een vriend, we gingen met z’n vieren op pad. De hele nacht hebben we ons met handen en voeten verstaanbaar gemaakt met mijn vriendin als tolk. Aan het eind wisselden we nummers uit. Ik was verliefd op deze man, ook al konden we elkaar nauwelijks verstaan.”

Flirten met Google Translate

“De volgende dag vroeg hij of ik een koffie met hem wilde drinken. Dat wilde ik wel, mijn vriendin ging weer mee als vertaler, maar na vijf minuten zei ze: ‘Jullie moeten het maar met z’n tweetjes uitvogelen. Als jullie willen dat het iets wordt, zullen jullie toch een oplossing moeten vinden voor die taalbarrière.’

Alle dagen die ik daar nog was, ben ik met hem opgetrokken. We praatten in het gebrekkigste Engels; Google Translate was onze beste vriend. Maar we vonden elkaar zo leuk, taal was geen probleem. Eenmaal terug in Nederland waren we continu aan het appen, nog steeds met Google Translate. Dat ging drie maanden zo door. Tot hij vroeg of ik hem wilde opzoeken in Napels, waar hij vandaan komt. Ik dacht: fuck it, wat heb ik te verliezen?

Hij had een cursus Engels gevolgd, zelfs zijn moeder had Engelse les genomen om met mij een praatje te kunnen maken. Hij had haar al ingelicht dat hij een leuk meisje had ontmoet dat hij heel erg zag zitten. Dat vond ik zo lief.”

Er ingeluisd?

“Eenmaal op het vliegveld in de aankomsthal was er geen Domenico te bekennen. Hij zou me ophalen, maar hij stond er niet en nam zijn telefoon ook niet op. Ik dacht dat ik er was ingeluisd. Mijn vader had me nog zo gewaarschuwd, hij was er niet gerust op dat ik naar Napels ging. Hij stuurde zijn creditcardnummer zodat ik een hotel en een terugvlucht kon boeken: ‘Kom maar weer snel naar huis.’

Achteraf was het miscommunicatie; mijn vlucht had vertraging gehad en dat was niet goed doorgekomen. Domenico dacht hetzelfde van mij en dat ik hem voor de gek had gehouden. Uiteindelijk vonden we elkaar, voor het eerst na drie maanden. Ik was bloednerveus. Zouden we weer zo’n klik hebben als toen? Maar toen ik hem zag, kon ik wel huilen van geluk. We vlogen elkaar in de armen. Alles was goed.

Toen ik bij hem thuiskwam, stond zijn moeder in de keuken een heerlijke pasta te koken. ‘Ciao bella,’ zei ze. Het was alsof ik in een Italiaanse film was beland. We huurden een Vespa en cruiseden langs de Amalfi-kust. We aten het beste eten en dronken goede wijnen. Het waren warme, zwoele avonden. Alles was er prachtig. Nog steeds spraken we gebrekkig Engels, maar dat deed er niet toe: we waren knetterverliefd en als kers op de taart kregen we verkering.”

Getrouwd in Italië

“Daarna vlogen we om de twee weken naar elkaar toe. We hadden een langeafstandsrelatie, maar na een jaar wilden we kiezen: hij naar Nederland of ik naar Italië. Mijn werk was moeilijker te regelen vanuit het buitenland, dus heeft Domenico uiteindelijk alles in Italië achtergelaten en is hij hier in Nederland komen wonen. Hij is een Italiaans decoratiebedrijf begonnen en heeft alles opnieuw opgebouwd. Ik vind het nog steeds ongelooflijk romantisch dat hij dat voor mij heeft gedaan.

Dit jaar zijn we tien jaar samen. Ondertussen spreek ik Italiaans en ook mijn moeder heeft Italiaanse les genomen. Domenico spreekt inmiddels goed Engels, maar we hebben ons eigen taaltje ontwikkeld: Nederlands, Engels en Italiaans door elkaar. Iedereen dacht in het begin dat het niks ging worden, maar looks like we made it. Vorig jaar zomer zijn we getrouwd in Sorrento, aan de Golf van Napels met uitzicht op zee. Hij is mijn droomman en dat wist ik gelukkig al vanaf het eerste moment.”

Deze Real Life komt uit Flair 34-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.