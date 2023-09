Happy End: ‘Hij fantaseert steeds vaker dat ik hem neem. Van achter’

“Vol verbazing staar ik naar het cadeautje dat ik zojuist van Wander heb gekregen. We zijn twee jaar samen en hij biechtte gisteren op dat hij een verrassing voor me had. Voor ons allebei, zei hij, om eraan toe te voegen dat hij met dit cadeau echt zichzelf kon zijn.

Ik had geen idee wat ik moest verwachten: een cursus reiki? Een hond? Of iets grappigs zoals een tandemfiets? Dat hij misschien iets ondeugends had gekocht, kwam niet in me op. Zo is Wander niet. Helaas niet. Buiten het bed klikt het enorm tussen ons, maar tussen de lakens slaat het vaak dood. Vooral omdat Wander niet over zijn gevoelens en verlangens durft te praten.

Bijna elke week vraag ik wel waar hij over fantaseert, maar dan komt er nooit een antwoord. Tot nu dan. “Maak nou open,” had hij me wat gespannen gemaand. Ik herkende de verpakking van vroeger, toen ik nog een opwindend seksleven had. Het is de cadeauverpakking van een erotische winkel. Wat zou het zijn? Ik had alles verwacht, behalve de enorme strap-on die ik nu in mijn handen heb. Verbaasd kijk ik op naar Wander, die nerveus door de kamer ijsbeert.

“Wil je dat ik een draagbare dildo aandoe?” vraag ik hem enthousiast. Hij schudt zijn hoofd. “Nee, het is geen dildo, maar een vibrator. Aan een riempje dat jij aan kunt trekken. Als je dat wilt, tenminste.” In de doos zit ook glijmiddel, zie ik. Geen overbodige luxe, want de staaf is ongeveer zo groot als mijn onderarm. Wander begint te vertellen hoe hij steeds vaker fantaseert dat ik hem neem.

Hard. Van achteren. En dat hij weleens een greep in mijn nachtkastje heeft gedaan en verschillende toys anaal heeft ingebracht. “Zo kom ik tijdens het aftrekken extra lekker klaar,” biecht hij op met rode konen. “Zullen we het uitproberen?” vraag ik hem. “Want ik ben wel benieuwd…” Wander kijkt me opgelucht aan en geeft me een lange lekkere tongzoen. “Ga jij naar de slaapkamer, dan hijs ik me hierin,” zeg ik, terwijl ik de strap-on omhooghoud.

Wat een gevaarte. Het is een zwart leren tuigje met een zwarte geaderde vibrator erop, met een lipje. Ik lees de gebruiksaanwijzing: dat lipje rust op mijn clitoris, zodat ik ook echt kan genieten. Ah, zo kom ik nog meer in de stemming. Dan hijs ik me in dat tuigje. Het is best zwaar, maar comfortabel. En opwindend, als ik mezelf in de spiegel zie met die fake piemel. Ik voel me sterk en sexy en dominant; ik bepaal zo het tempo.

“O Julie,” kreunt hij, als ik poedelnaakt met de strap-on de kamer binnenloop. Naast het bed blijf ik stilstaan en ik trek me langzaam af. De strap-on heeft nu al een heerlijk gevoel op mijn clit. Ik kan niet wachten om het ding aan te zwengelen, maar eerst wil ik dat Wander goed geniet. “Ga maar op je knieën zitten,” zeg ik, terwijl ik wat glijmiddel op de strap-on druppel…

