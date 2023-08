Happy End: ‘Ik laat mijn jasje over mijn schouders glijden en zit nu naakt tussen beide heren’

Indringend kijkt Wouter me aan, de schat. Hij peilt of ik het echt wil, of ik echt toe ben aan een trio. We hebben het er zo lang over gehad, er zo vaak over gefantaseerd. Maar we wisten allebei: niet thuis. Niet in Nederland. Nu zijn we op vakantie in Amerika, ver van huis. En een rondje Google leert dat er behoorlijk wat escortmannen in de omgeving zijn.

‘Kies jij maar,’ had Wouter gezegd. ‘Ik vind alles prima, als hij maar niet langer en breder is dan ik.’ Ik moest glimlachen, maar ik snapte het wel. Ik wil echt niet dat Wouter zich bedreigd voelt, als hij ziet dat ik met iemand anders bezig ben. Want dat is wat we nu hebben afgesproken: ik wil echt vrijen met de gigolo, in een sandwich. Of van achteren, terwijl ik Wouter pijp.

Mijn oog viel op Chad, een knappe Amerikaan met een zongebruinde huid en een rij spierwitte tanden. Hij staat open voor seks met een stel en zijn specialisme is massage. ‘Dat klinkt goed,’ had ik tegen Wouter gezegd, die Chad voor 350 dollar voor één uur boekte. Dan wordt er op de deur geklopt.

‘Hij is er, hij is er,’ gil ik fluisterend. Wouter schiet in de lach en loopt naar de deur. Hij blijkt – tot zijn zichtbare tevredenheid – een kop groter dan Chad. Die ziet er goed uit, in jeans, op loafers en met een wit overhemd aan. Wouter had hem bij binnenkomst al discreet vierhonderd dollar in zijn hand gedrukt: ‘Please give her a good time,’ had ik hem horen fluisteren.

Chad loopt met een big smile op me af en bekijkt me van top tot teen: ‘Wow, you are such a beauty,’ zegt hij. Ik was vooraf bang dat het ongemakkelijk zou worden, maar dat is het totaal niet. Chad komt naast me op bed zitten en geeft me een lange knuffel.

‘You smell so good,’ fluistert hij in mijn oor. Ik voel zijn hand op mijn knie, onder mijn satijnen kamerjas. Chad streelt me zachtjes en beweegt zijn hand langzaam naar boven. Dan kijkt hij naar Wouter, die aan de andere kant naast me zit. ‘Are you okay with this?’ vraagt hij. Wouter knikt en maakt zijn broek los. Hij heeft al een grote stijve. Chad ook, zo blijkt als hij zich uitkleedt.

Ik laat mijn jasje over mijn schouders glijden en zit nu naakt tussen beide heren. Wouter kust mijn schouders en mijn rug, terwijl Chad me een lome tongzoen geeft. Zijn handen glijden van mijn hals naar mijn borsten. Hij knijpt er zachtjes in. ‘She likes it rough,’ fluistert Wouter. Hij grijpt de handen van Chad en zet stevig druk. ‘Like this.’

Ik was al enorm opgewonden, maar nu weet ik niet waar ik het zoeken moet. Wouter duikt tussen mijn benen, om me vast op te warmen en nat te maken. Hij likt me van voor naar achteren, terwijl Chad me zachtjes naar achteren duwt. Hij zuigt aan mijn harde tepels en steekt net als Wouter een vinger bij me naar binnen. Ik kreun hard en wil meer. ‘Waar heb je zin in?’ vraagt Wouter opgewonden. ‘In jullie allebei, nu,’ hijg ik…

Deze ‘Happy End’ komt uit Flair 34-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.