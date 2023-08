Opgebiecht: ‘Zelfs mijn vriend, met wie ik al twee jaar samen ben, weet niet dat ik rook’

Stiekeme roker

“Eerlijk gezegd zou ik diep in mijn hart het liefst geen stiekeme roker zijn. Ik heb voor mezelf vaak een goed excuus om een sigaret op te steken. Als ik me niet goed voel bijvoorbeeld, maar ook als ik me chill voel, kan ik denken: nu nog een sigaretje erbij en mijn geluk is compleet. Als iedereen gewoon zou weten dat ik rookte, dan kon ik altijd een pakje bij me hebben. Maar dat kan niet en dat heb ik alleen maar aan mezelf te danken.”

Huisparfum

“In mijn omgeving denken ze dat ik fel tegen roken ben. Na de dood van mijn vader, keerde ik me voor de buitenwereld tegen het roken. Toen het rookverbod inging in cafés en restaurants stond ik te juichen. Niet eens heel gek, want in gezelschap, in een café of op een feest zal ik sowieso nooit een sigaret opsteken. Maar als ik eenmaal thuis ben, kan ik soms niet wachten. Meestal rook ik er maar een paar op een dag. Ik zet mijn raam open en niemand die het merkt, want ik woon alleen. Een paar luchtverfrissers in huis of even sprayen met zo’n huisparfum: het werkt prima.”

Longkanker

“Zelfs mijn vriend, met wie ik al twee jaar samen ben, weet niet dat ik rook. Ik kan het dan ook makkelijk laten. Op vakantie of in de weekends als we samen zijn, is dat geen probleem. Het is al een tijd geleden dat mijn vader overleed aan longkanker. Dat was een harde klap, maar geen grote verrassing. Hij stak zo ongeveer de ene sigaret met de andere aan. Dan weet je natuurlijk dat je een risico loopt. Mijn moeder pafte er ook lustig op los. Het zou me niet verbazen als er vroeger bij hen drie pakjes per dag doorheen gingen. Er lagen altijd en overal sigaretten.”

Verlangen

“Ik vind de geur van tabak ook helemaal niet vies, zoals de meeste mensen dat wel vinden. De lijdensweg van mijn vader was wel heel verdrietig. Het heeft enorme indruk op me gemaakt. Maar juist omdat het hem zo veel moeite kostte om te stoppen, wist ik: roken moet heerlijk zijn. Op het moment dat duidelijk werd dat hij zou gaan sterven, is hij overigens weer begonnen.

‘Als er geen redding meer mogelijk is, dan hoeven ze me dit plezier ook niet af te nemen,’ vond hij. Ik was het daar niet mee eens, althans: ik dééd alsof ik het er helemaal niet mee eens was. Want hé, ik wilde mijn vader natuurlijk zo lang mogelijk bij me houden. Ik móést ook wel zo reageren, vond ik. Maar stiekem snapte ik zijn logica wel. En ik werd nieuwsgierig. Want hoe lekker zou het zijn, als je er zó naar verlangt?”

Anti-rookmasker

“Niet veel later begon ik af en toe een sigaret op te steken. En lekker dat ik het vond! Raar eigenlijk, want als tiener heb ik nooit gerookt. Geen stiekeme sigaretten in het fietsenhok voor mij. Terwijl mijn ouders het echt niet erg hadden gevonden, ze gaven tenslotte zelf het slechte voorbeeld. Mijn twee jaar oudere broer rookt ook. Niemand die het ook maar iets interesseert. Daarom heb ik zo’n moeite met mijn eigen gedrag. Aan de éne kant denk ik: fuck it, rook gewoon in het openbaar, wat maakt het uit.

Aan de andere kant weet ik dat ik dan mijn geloofwaardigheid kwijtraak. Of eigenlijk mijn schijnheiligheid. Want ik heb voor de buitenwereld een anti-rookmasker opgezet. Ik heb commentaar als een vriendin even buiten gaat roken. En zelfs als collega’s een rookpauze houden, dan kan ik het niet te laten om een opmerking te maken. Ik haat die eigenschap van mezelf, maar ik blijf in die spagaat zitten. Het lukt me maar niet om het roer om te gooien.”

