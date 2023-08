Opgebiecht: ‘Mijn vakantieliefde wil hierheen komen, maar ik heb een vriend’

“Hoe het kwam: een stel in ons hotel vertelde dat ze een proefduik gingen maken en wij vonden het zo leuk klinken dat we ook boekten. Manuel was onze instructeur en ik ben nooit eerder zó als een blok voor iemand gevallen. Wat een leuke vent, ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Ook zijn grapjes en relaxte uitstraling deden het wel bij mij. Dat hadden Eline en het Engelse stel ook door. En het was duidelijk dat hij mij ook zag zitten.”

Vakantieliefde

“We hadden een geweldige middag met z’n allen, maar toen onze duik erop zat, moesten we afscheid nemen omdat er een nieuwe groep op Manuel wachtte. Hij vroeg Eline en mij later die dag nog wat met hem te drinken en Eline zei dat we dat maar met z’n tweeën moesten doen.

Manuel was serieuzer dan ik dacht. Ik ben geen zestien meer en was niet van plan om me het hoofd op hol te laten brengen, maar dat gebeurde wel. In de tweede week vroeg hij of ik zin had om zijn vrije dag met hem door te brengen en naar Formentera te varen, een eiland vlak in de buurt. Eline vond alles oké, ze zag wat Manuel met me deed en vermaakte zichzelf wel.

Die dag was zo vet! Zeilen, zwemmen, wandelen op het strand, zoenen in het water en uiteindelijk hebben we seks gehad op een strandje. Zelden heb ik zo de kriebels gehad van iemand. Ik dacht niet eens aan thuis. Het afscheid een paar dagen later viel me zwaar. Manuel bracht ons naar het vliegveld en daar zag ik hem voor het laatst.”

Vaarwel gezoend

“Op Schiphol stond Onno ons op te wachten. De een zoende ik vaarwel, de ander zoende me welkom thuis. Wat voelde ik me slecht. Eline houdt haar mond, dat weet ik zeker. Ik heb nog dagelijks contact met Manuel. Maar Onno heb ik het niet verteld en Manuel weet niet dat ik een relatie heb. Ik maak er dus een puinhoop van. Ik ben wég van Manuel, maar kan me niet voorstellen dat daar toekomst in zit. Raar is dat mijn relatie met Onno ook nog steeds goed is.

Toen Manuel pas schreef dat hij een bezoek aan Nederland overweegt, kreeg ik het wel Spaans benauwd. Ik zou hem dolgraag willen zien, maar wil ik mijn relatie op het spel zetten voor wat nu nog een vakantieflirt is?”

