Opgebiecht: ‘Ik heb spijt van onze liefdestattoo’

“Ik wilde al langer een tattoo, maar wist nooit wat. Jordy maakte een eigen ontwerp: allebei een half hart op onze onderarm. In mijn helft staat zijn initiaal, de J, in die van hem de letter A. Als we onze armen tegen elkaar houden is het een vlammend hart met vleugels en ‘ja’ erin. Ik vond het geweldig; dit was voor eeuwig en altijd, maar zo veel cooler dan een huwelijk! Voor Jordy was het al zijn zoveelste tattoo, voor mij was het de eerste. Spannend!”

Spijt van die liefdestattoo

“We gingen naar de vaste tatoeëerder van Jordy en daarna toonden we onze tattoos vol trots op Insta en op Facebook, iedereen moest het zien! We kregen goede reacties en ik was er erg gelukkig mee.

Nu we een paar jaar verder zijn, moet ik eerlijk zeggen dat ik er spijt van heb. Ik ben nog steeds even gek op Jordy, daar ligt het niet aan. We zijn zelfs bezig om zwanger te worden, dus er is echt geen twijfel over onze toekomst samen. Maar die tatoeage… ik ben er zó op uitgekeken.

Als iemand ons vraagt: ‘Laat eens zien’, schaam ik me. Ik vind het nu zo kinderachtig. Stom toch, zo’n half hart? Alsof ik in m’n eentje niks ben en wij alleen wat voorstellen als we samen zijn. Het is wél zoals het is, want het voelt alsof we elkaars wederhelft zijn, maar om dat nou zo te bevestigen… Ik heb er weleens aan gedacht om nóg iets te laten zetten, zodat deze minder opvalt. Maar als je van de eerste al spijt hebt, doe je dat niet zo snel.

Jut en Jul

Jordy weet niet dat ik met de tattoo in m’n maag zit en dat houd ik zo. Het zou hem vreselijk kwetsen en dat wil ik niet. Bij hem valt ie minder op, want zijn hele armen staan bijna vol. Ik kies steeds vaker voor lange mouwen, ook als het warm is. Ik heb geen zin meer in die reacties. Niet dat ik overweeg om ’m weg te laten halen, dat kan ik écht niet maken.

Als we samen zijn dan houdt Jordy soms nog zijn arm tegen de mijne. Lief, maar ik vind het lastig om daar leuk op te reageren. Hoewel ik het destijds goed overdacht heb, heb ik er geen rekening mee gehouden dat ik er ook spijt van kon krijgen en me een beetje Jut en Jul voel, met die twee halve hartjes…”

