Opgebiecht: ‘Mijn vriend gaf me een borstvergroting’

We hadden voor elkaar een cadeautje onder de kerstboom gelegd, al zeker een week lagen er twee enveloppen klaar. Ik gaf hem kaartjes voor het festival Down the rabbit hole, hij mij een tegoedbon voor een borstvergroting.”

“Ik vind het zo gênant dat ik het zelfs niet aan mijn beste vriendinnen heb verteld. Richard en ik waren twee jaar samen. Ik had al wel ontdekt dat hij een borstenman was, want als we vrouwen met flinke borsten passeerden maakte hij vaak een opmerking: ‘Zo, ook goedemorgen!’ of zoiets stoms. Ook waar ik bij was. Ik reageerde, denk ik, meestal met draaiende ogen. Met mijn cup 75B heb ik prima borsten en ik heb nooit het idee gehad dat hij er zwaar aan tilde dat ze vrij klein zijn.”

Hoe groter, hoe beter

“Ik herinner me wel dat we het ooit eens over borstvergrotingen hebben gehad. Richard kon zich daar alles bij voorstellen: hoe groter, hoe beter. Ik was er niet enthousiast over; in een gezond lijf zou ik nooit laten snijden of prikken. Ik heb toen gezegd dat ik er niet afwijzend tegenover stond en dat iedereen het zelf moet weten, maar dat het voor mij niet zou hoeven. Dat laatste is kennelijk niet blijven hangen, het eerste wel.”

Romantisch

“Op die kerstavond hadden we het gezellig, met kaarsjes, hij in pak en ik in mijn zwarte feestjurkje, echt een romantisch avondje met z’n twee. Na het eten was het tijd voor de enveloppen. Aan de rode, met zijn naam erop, had ik linten gehangen met kerstballetjes eraan. De envelop voor mij zag er zakelijker uit, wit. ‘Jij eerst!’ zei ik, toen ik hem de envelop gaf. Hij was blij met de kaartjes, eindelijk weer een festival in het vooruitzicht. ‘Nu jij!’ zei Richard enthousiast toen hij me de andere envelop overhandigde.”

Borstvergroting

“Ik maakte ’m open en zag een dubbelgevouwen A4’tje. Ik haalde het uit de envelop en zag een foto van mij, gefotoshopt, met enorme tieten! Met daaronder de tekst dat het een tegoedbon was voor een borstvergroting!

What the fuck?! Ik wist niet hoe ik ’t had, ik wist echt even geen woord uit te brengen… Het leek de slechtste grap ooit, maar het was bloedserieus. Ik was zo kwaad en verbouwereerd dat ik hem uiteindelijk heb toegeroepen of ie helemaal gek geworden was.”

Nooit meer goed

“Het is nooit meer goed gekomen tussen ons. Die kerst heb ik onze families afgebeld. Op eerste kerstdag verzamelde ik zijn spullen en smeet ze op een hoop. Wegwezen!

Richard begreep mijn reactie niet en snapt nog steeds niet dat hij me heel zwaar heeft beledigd. ‘Weet je wel wat het kost?’ verweet hij me, waarom was ik niet blij? Ja joh, gooi er flink wat geld tegenaan om je ideale vrouw te creëren! Mij niet gezien. Wat kun je je vergissen in iemand.”

