Opgebiecht: ‘Mijn vriendinnen schamen zich voor mij’

In de geliefde rubriek ‘Opgebiecht’ delen lezeressen anoniem hun diepste geheimen. Al die spraakmakende topics schreeuwen om een ongezouten mening en advies. Van vreemdgaan tot bizarre ruzies en van break-ups tot de ergste leugens; Flairs Marije en Marleen bespreken álles.

Deze week: “Mijn vriendinnen schamen zich voor mij.”

Kathelijn (33): “Al sinds de middelbare heb ik drie beste vriendinnen; we zijn alle vier heel close, ze betekenen veel voor me. Wat er ook speelt in onze levens: we zijn er voor elkaar. Vroeger gingen we samen op vakantie, we gingen altijd met z’n vieren uit, naar de bios, shoppen, maar ook de minder leuke dingen delen we. Verbroken liefdes, sterfgevallen, ziektes; het is alsof ik drie zussen heb waarvan er altijd wel eentje beschikbaar is als de nood hoog is.

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat er iets wordt gedeeld in ons appgroepje. Voor ons allemaal heel vanzelfsprekend. Pas sinds kort heb ik er een naar onderbuikgevoel bij, ik krijg steeds meer het idee dat ik buiten de club val.

Ik vind het vreselijk, maar ik ben tijdens corona erg aangekomen. Die hele dagen thuis in je eentje, ik at alles wat los en vast zat uit pure frustratie en ongenoegen en ja, dat is overduidelijk te zien. Ik ben bijna dertig kilo aangekomen. Het zat er zo aan en het lukt me maar niet om die kilo’s kwijt te raken. Natuurlijk spraken ze me erop aan: ‘Kat, het loopt uit de hand!’

Ik wist het zelf ook wel, maar voelde me zo beroerd en eenzaam in die tijd. Twee van hen hebben een vaste relatie, dus dan heb je in elk geval nog elkaar. De derde had ook weinig last van de lockdowns, want ze werkt in de zorg en was juist superdruk. Ik zat in mijn uppie thuis mijn frustraties weg te eten.”

Opgebiecht Beeld Flair