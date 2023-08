Opgebiecht: ‘Ik had een relatie met een cokesnuiver’

“Mijn beste vriendin Britt viel pas tegen me uit: hoe kon ik zo dom zijn? En het was niet de eerste keer. Ze wist al dat het uit was met Michael en daar was ze niet rouwig om, want ze vond ons al geen match. Terwijl we nog samen waren, had ze me al eens gewaarschuwd: ‘Ik vertrouw hem niet, die man heeft iets stiekems.’

Ik was beledigd, dus wilde ik haar eerst niet vertellen dat ik hem drieduizend euro had geleend voor een grote reparatie aan zijn motor. Hij was blut. Logisch, hij was eigen baas en had door corona flink ingeteerd op zijn spaargeld. Ik kon het me permitteren, dus toen hij ook nog zijn vervoer dreigde kwijt te raken, heb ik hem dat geld geleend. Kort daarna was het over tussen ons.

Britt ontplofte bijna toen ze het hoorde en vroeg of ik dat had vastgelegd. Nee, natuurlijk niet. ‘Dat ben je dus kwijt,’ sprak ze als een boze moeder die haar kind ter verantwoording riep. Ze zal wel gelijk hebben en natuurlijk was het niet slim van me. Michael zei dat hij zonder motor nergens kon komen en dat hij niet in het ov ging zitten met zo’n mondkapje op. Dat begreep ik wel.

‘Die gast moet acteur worden, hier moeten we werk van maken!’ sprak Britt boos. Ik snap dat ze kwaad op me is, want ze heeft me vaker gewaarschuwd voor vriendjes. Ik ben duidelijk naïef; keer op keer trap ik er in.

Britt zag destijds ook dat mijn vriend Bart zwaar aan de coke zat. Ik wist wel dat hij soms gebruikte, maar ik had geen idee van de hoeveelheden. Totdat ik geld ging missen uit mijn portemonnee en ik erachter kwam dat Bart van me had gestolen. Achteraf gezien had ik dat ook eerder door kunnen hebben, want hij gedroeg zich steeds vreemder. Stom, want ik nam het in die tijd nog voor hem op ook. Een andere ex, Niels, bedroog me. Dat was nogal een afgang: een vriendin zag foto’s op Insta van een groep mensen in het park. Daar zat Niels bij, met in zijn armen een andere vrouw.

Dat had ik niet zien aankomen en ik schrok er erg van, want ik zag hem als een serieuze kandidaat om mee verder te gaan. Ik ben in de dertig en ik heb een kinderwens. Ik heb altijd geweten dat ik graag moeder zou worden, maar ik wil niet wachten tot mijn veertigste. Moedeloos word ik er van, want wat moet ik nou? Het lijkt wel of ik een bord op mijn hoofd heb waarop staat: ‘Maak misbruik van me’… Als ik erover nadenk, heb ik amper leuke, normale vriendjes gehad. Ja, op vakantie in mijn jongere jaren misschien, toen alles nog onbezorgd was. Ik weet niet waar het aan ligt, kennelijk ben ik veel te goed van vertrouwen en walsen mensen daarom over me heen?

Opgebiecht

Britt vindt dat ik alles aan mezelf te danken heb en dat ik veel alerter moet zijn. ‘Je trapt er elke keer met open ogen in!’ verwijt ze me. Ik moet haar gelijk geven: ik zie niet wanneer iemand van me profiteert of wanneer iemand het goed meent.

Geen idee hoe ik dat in de toekomst moet voorkomen, ik kan toch moeilijk elke vriend die nog gaat komen door een soort ballotagecommissie laten keuren? Mijn vriendinnen moeten vaak lachen om mij en ‘de foute types’. Natuurlijk levert het soms ook best grappige verhalen op – maar vooral achteraf gezien. Ik heb er zelf wél last van en dat wordt te makkelijk weggelachen, vind ik. Ze snappen niet dat het me elke keer pijn doet en dat ik gewoon supergraag een normale leuke relatie met toekomstperspectief zou hebben.”

