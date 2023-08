Opgebiecht Talks: ‘Mijn kind gaat naar de opvang, zodat ik een dag op de bank kan liggen luieren’

In de geliefde rubriek ‘Opgebiecht’ delen lezeressen anoniem hun diepste geheimen. Al die spraakmakende topics schreeuwen om een ongezouten mening en advies. We present: Opgebiecht Talks! Van vreemdgaan tot bizarre ruzies en van break-ups tot de ergste leugens; Flairs Marije en Marleen bespreken álles.

Deze week: “Mijn kind gaat naar de opvang, zodat ik een dag op de bank kan liggen luieren.”

Lekker een dagje luieren

“Ik vrees dat weinig moeders begrijpen dat ik mijn kind een dag naar de opvang breng om een dag te hebben voor mezelf. Laat er geen misverstand over bestaan: ik ben dol op Guus. Alles wat ze over het moederschap en het moedergevoel zeggen is waar.

Maar ondanks de liefde en toewijding die ik voor mijn zoon voel, vind ik het moederschap ook vele malen heftiger dan ik ooit had gedacht. Natuurlijk wist ik wel dat mijn leven zou veranderen met de komst van een baby. Ik heb genoeg zussen en vriendinnen met kinderen om te weten dat je je leven opeens tot in de puntjes moet organiseren, omdat er áltijd een mensje is met wie je rekening moet houden. En ik had genoeg gelezen over het moederschap om te beseffen dat het niet een en al roze wolk zou zijn. Toch viel het me vies tegen toen Guus eenmaal was geboren.

Als je geen kind hebt, is het gewoon niet voor te stellen is dat je nooit meer ‘alleen’ bent. Dat je nooit meer even kunt doen waar je zin in hebt, spontaan plannen kunt maken of gewoon eens op een baaldag lekker een hele dag in bed kunt blijven liggen. Er is namelijk altijd iemand die je nodig heeft. Iemand die een schone luier moet, die honger en dorst heeft, die aandacht wil. Dag en nacht, zeven dagen per week, jaar in, jaar uit.”

Benieuwd wat Marije en Marleen hierover te zeggen hebben? Bekijk het in de video hierboven!

Opgebiecht Beeld Flair