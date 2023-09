Opgebiecht: ‘Ik wil niet kiezen tussen mijn nieuwe liefde of mijn zoontje’

In de geliefde rubriek ‘Opgebiecht’ delen lezeressen anoniem hun diepste geheimen. Al die spraakmakende topics schreeuwen om een ongezouten mening en advies. Van vreemdgaan tot bizarre ruzies en van break-ups tot de ergste leugens; Flairs Marije en Marleen bespreken álles.

Ik wil niet kiezen tussen mijn nieuwe liefde of mijn zoontje

Nanet (36): “Vijf jaar geleden ben ik gescheiden. Totaal onverwacht kondigde mijn ex David aan dat hij bij me wegging. Hij had een ander en had zijn beslissing al genomen. Ons zoontje Levi was nog niet eens een jaar. Mijn wereld stortte in en ik heb lang gedacht dat het nooit meer goed zou komen. Maar nu heb ik sinds kort een nieuwe liefde, Johan. Zijn enige minpunt is meteen een grote: hij heeft niets met kinderen.

Toen ik trouwde met David zouden we zeker samen oud worden en als het meezat met minstens twee kinderen, maar het mochten er ook best drie of vier worden. Dat m’n huwelijk maar twee jaar zou duren, kon ik niet voorzien.

Ik was gek op hem en dacht in hem mijn soulmate gevonden te hebben, maar hij heeft me verlaten voor een ander. Inmiddels hebben zij al drie kinderen samen en dat doet pijn, ik zal niet ontkennen dat ik jaloers ben. Natuurlijk is mijn liefde voor David verdwenen, maar ik had het graag anders gezien.

Ik was ineens een alleenstaande moeder met een baby en dáár had ik niet voor gekozen. Ik vond het een loodzware tijd, terwijl Levi echt geen moeilijk kind is. Hij is het beste zoontje dat je je kunt wensen!

Natuurlijk hebben David en ik nog contact, en zullen we altijd contact hebben doordat we Levi hebben. Maar nu hij nog drie kinderen heeft gekregen, merk ik dat hij minder flexibel is. Wat niet erg is, ik vind het alleen maar fijn om Levi bij me te hebben.

Daten heb ik eigenlijk heel lang niet gedaan. Ik was geknakt na die scheiding en dacht dat ik nooit meer een man zou vertrouwen. Levi en mijn vader waren jarenlang de enige mannen in mijn leven. Ik stond er niet voor open, ook niet toen ik via mijn werk Johan ontmoette, een aardige, sociale en begripvolle man. Ik merkte dat er spanning tussen ons was, maar ontkende dat. Toen hij voorstelde om wat af te spreken, heb ik dat aanvankelijk afgehouden.

Op het werk merkte ik dat ik wel wat voor hem voelde en hij bleef het proberen: we zijn gaan afspreken en dat ging wonderbaarlijk goed. Ik moest over een torenhoge drempel heen, maar alle lof voor Johan: hij heeft me echt voor zich gewonnen. En ja, dat was een klus, want ik verzette me behoorlijk. Het heeft maanden geduurd voordat de eerste zoen daar was

Ik denk dat wij potentie hebben, maar er is wel een probleem: hij heeft niks met Levi en andersom heeft Levi niks met hem. Johan zal het niet zeggen, maar ik merk dat hij het fijn vindt als Levi niet bij mij is. Hij is nooit gek op kinderen geweest en wil ook zeker nooit vader worden. Dat is zijn keuze en daar heb ik begrip voor.

Ik ben ook veranderd in hoe ik in het leven sta, het zou goed kunnen dat Levi mijn enige kind blijft. Als er een toekomst voor Johan en mij is, is dat dus wel zeker. Johan heeft Levi een paar keer ontmoet en doet dan wel zijn best om leuk te doen, maar ik zie het aan alles: het kost hem veel moeite en het lijkt of Levi dat voelt. Hij moet niks van Johan hebben.

Levi staat bij mij natuurlijk voorop. Ik heb jaren gedacht dat er geen andere man meer zou komen en had daar wel vrede mee. Maar nu ik weer voel hoe het is om verliefd te zijn, gun ik mezelf dat. Ik heb een relatie toch wel heel erg gemist. Het is zo fijn als er iemand is die van je houdt en dan bedoel ik een partner, geen kind. Ik vind het nu ook fijn als Levi bij David of bij mijn ouders is, zodat Johan relaxed een weekend bij mij kan zijn. Dan hebben we het zo gezellig. Tegelijkertijd maakt het me angstig.

Levi woont bij mij en ik hoop dat hij dat nog minstens vijftien jaar doet. Zal het op den duur beter gaan tussen die twee? Misschien gaat het bij Johan makkelijker als Levi wat ouder is. Levi is mijn onbetwiste nummer één, maar ik wil zo graag verder met Johan. Ik wil mezelf niet blijven wegcijferen en zou zo graag weer een gelukkig leven leiden. Maar als het niet lukt tussen Johan en Levi, zal ik toch kiezen voor mijn single bestaan.”

Benieuwd wat Marije en Marleen hierover te zeggen hebben? Bekijk het in de video hierboven!

Opgebiecht Beeld Flair