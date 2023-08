Opgebiecht: ‘Ik denk dat mijn vriend een dief is’

Thomas is altijd van de vage handeltjes geweest. Hij heeft een gewone baan en ik ook, dus het is niet zo dat we in geldnood zitten. We hebben een leuk leven samen, maar gaan ook onze eigen gang en dat vind ik belangrijk. Thomas is in de avonden regelmatig aan het klussen. Hij is handig en vindt dat leuk. Zo kan er ineens een berg hout in de tuin liggen, die is dan ergens voor een verbouwing nodig. Of hij komt naar huis met een auto vol gereedschap, waarvan hij een deel verkoopt op Marktplaats of aan vrienden overdoet.

Allemaal prima, daar bemoei ik me niet mee. Ik heb hem weleens gevraagd hoe hij aan die spullen komt, maar dat is dan altijd via via gegaan of hij noemt een naam die ik niet ken. Daardoor twijfel ik weleens aan zijn eerlijkheid. Ik heb soms het onderbuikgevoel dat er iets niet klopt, maar als je ziet hoe luchtig hij zegt dat ik me niet druk moet maken, leg ik me erbij neer.

Ik heb hem weleens gezegd dat ik niet wil dat hij dingen doet die illegaal zijn. Dat lacht hij weg met de woorden dat hij dat nooit zou doen. De laatste tijd heeft hij iets nieuws: hij knapt fietsen op en verkoopt ze online. Het zijn allemaal fietsjes van hetzelfde hippe merk en hij heeft mij de eerste gegeven. Superleuk ding! Natuurlijk vroeg ik hem hoe hij eraan kwam en ik kreeg te horen dat het via een vriend ging die in de fietsen zit. Voor de grap zei ik nog: niet gepikt, toch? Daarop reageerde hij met zo’n geïrriteerde ‘nee’ dat ik wist dat ik er verder niet op in moest gaan.

Het werden meer en meer fietsen in onze achtertuin en ze verkopen goed. Ik denk dat er nu weer minstens vijf staan te wachten om opgeknapt en verkocht te worden. Toen het warm weer werd, kwam ik vaker in de tuin. Ik ben van de planten, dus af en toe klooi ik wat aan. Op zoek naar een schepje stuitte ik onlangs in onze schuur op een boodschappenshopper. Die kwam me niet bekend voor en hij was aan de bovenkant dichtgeknoopt. Wellicht zat het schepje daar in…

Wat denk je? Helemaal vol met losgeknipte fietssloten! Ik schrok me lam. Kettingen, maar ook van die kleine, vaste sloten. Fuck! Volgens mij kan het niet anders dan dat hij die fietsen heeft gejat. Als dat zo is, weet ik niet of ik met hem verder wil. Ik vind dat écht niet kunnen! Ook haat ik het als mensen tegen me liegen. Ik moet de confrontatie aangaan en hoop – tegen beter weten in – dat hij een logische verklaring heeft voor die tas…”

