Opgebiecht: ‘Mijn beste vriendin liegt over alles’

Geheim

“Het was meteen raak tussen ons. Tara en ik kwamen in dezelfde brugklas, raakten close en zijn dat altijd gebleven. We waren als zussen: Tara was vaak bij ons thuis, misschien wel omdat haar ouders gescheiden waren. Ze woonde bij haar moeder en ze hadden het niet breed. Bij ons kon alles en Tara mocht soms zelfs mee op vakantie. Ze is stoerder dan ik, durfde meer, had vaak geweldige verhalen."

Idiote reactie

"Tot voor kort appten of belden we dagelijks. Zo wist ik als eerste dat ze viel voor Mark, een kok uit het dorp waar we vandaan komen. Ik kreeg het idee dat het iets kon worden. Het duurde niet lang totdat ze een berichtje stuurde dat Mark die nacht gebleven was. Leuk, vond ik. Toen ik hem het weekend erna toevallig tegenkwam en vroeg hoe het ging, antwoordde hij: ‘Goed.’ Ik zei: ‘Dat geloof ik!’

Hij keek me verbaasd aan en ik snapte dat hij de link niet kon leggen. Ik vertelde dat Tara mijn beste vriendin is. ‘Tara wie?’ vroeg hij. Ik raakte wat geïrriteerd. ‘Ik houd het geheim, hoor!’ zei ik nog. Maar Mark wist niet waar ik het over had en het gesprek eindigde abrupt. Toen ik Tara zag, begon ik erover. Ik vertelde van de ontmoeting en dat hij zo raar deed. Tara schrok en riep: ‘Neee! Dat heb je toch niet echt gezegd? We zouden het tussen ons houden!’ Ik zei dat ik hem idioot vond reageren, maar Tara zelf deed ook raar.”

Eigen verhaal

“Pas de dagen erna trok ik haar verhaal in twijfel. Was het wel waar? Woedend was ze toen ik het vroeg! Hoe kon ik daaraan twijfelen? Maar ik vond Marks reactie zo vreemd, dat ik het niet kon loslaten. Via Messenger stuurde ik hem een bericht om te vragen of er iets was tussen hem en Tara. Hij antwoordde dat ze lang geleden ooit hadden gezoend, maar dat er verder niets was.

Boos belde ik Tara. ‘Ik zei toch dat we het geheim houden,’ zei ze weer. Ik voelde dat ze loog. Waarom? Indruk maken op mij was echt niet nodig. Tara was woedend op me: of ik gek was om contact met Mark te zoeken? Het telefoongesprek liep uit de hand en boos hingen we op. Sindsdien heb ik haar niet meer gesproken, maar ik ben op onderzoek uitgegaan omdat ik voelde dat er meer niet klopte.”

Moeder bezocht

"Ik bezocht haar moeder, die ken ik ook al lang. Tara zal het niet leuk vinden, maar ik heb het verhaal van Mark aan haar moeder verteld. Die hoorde het aan en zei: ‘Typisch Tara.’ Ze vertelde dat Tara altijd al een rijke fantasie heeft gehad en er meestal mee wegkomt: ‘Als dingen niet gaan zoals ze zou willen, maakt ze er haar eigen verhaal van. Soms denk ik dat ze er zelf in gaat geloven.’ Daar schrok ik van. Ik noemde namen van vriendjes en flirts, van de meesten had haar moeder nog nooit gehoord.”

Bedrogen

“Vervolgens vertelde ze over vroeger, over haar scheiding en de tijd daarna. Tara had daar altijd erg dramatisch over gedaan, maar ik hoorde nu dat alles in goede harmonie was verlopen en dat er nooit geldzorgen waren geweest. Uren heb ik met haar moeder gepraat, het leek of we allebei een andere Tara kenden. Het duizelde me toen ik wegging. Tara heb ik niet meer gesproken. Ik ben boos en tegelijk vraag ik me af: waarom? Denkt ze dat ze niet interessant genoeg is? Dan is het nog zielig ook. Moet ik dan medelijden met haar hebben? Want ik voel me nu vooral bedrogen.”