Opgebiecht: ‘Ik wil na twintig jaar mijn beste vriendin dumpen’

In de geliefde rubriek ‘Opgebiecht’ delen lezeressen anoniem hun diepste geheimen. Al die spraakmakende topics schreeuwen om een ongezouten mening en advies. Van vreemdgaan tot bizarre ruzies en van break-ups tot de ergste leugens; Flairs Marije en Marleen bespreken álles.

Deze week: “Ik wil na twintig jaar mijn beste vriendin dumpen.”

Anouk (32): “We zijn al bijna 20 jaar beste vriendinnen, Daniëlle en ik. Maar de laatste tijd voel ik steeds meer weerstand. Ik heb geen zin meer in onze vriendschap. We delen bijna niks meer en zijn allebei zo veranderd. Als zij iets wil afspreken, houd ik het meteen af. Ik wil gewoon van haar af, maar ik weet niet hoe ik haar moet dumpen. Ze heeft zo’n enorme plaat voor d’r kop.

Vanaf de middelbare waren we onafscheidelijk. We deelden alles, waren echt BFF’s. Samen in de klas, samen huiswerk maken, samen spijbelen, samen naar feestjes, noem het allemaal maar op. We deden echt álles samen. Dat was in de tijd dat je elkaars ‘beste vriendinnetje’ was en ervan overtuigd was dat het altijd zo zou blijven. Natuurlijk gingen we ook samen voor het eerst zonder ouders op vakantie. We bespraken alles: jongens, zoenen en later ook seks. Toen we allebei een andere studie gingen doen, bleef het contact onveranderd. We klikten gewoon goed en vonden het destijds ook leuk om elkaars beste vriendin te zijn.

Ik weet niet precies waar of wanneer het is veranderd, maar ik voel me er steeds minder lekker bij. Ik vind dat Daan mij te veel claimt en dat trek ik niet.”

