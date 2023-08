Opgebiecht: ‘Mijn verliefdheid is kansloos, dus ik onderdruk mijn gevoel’

“Het was bizar, zelfs mensen die altijd claimen zo ruimdenkend te zijn, kwamen tegen het besluit in opstand. Het was wekenlang het gesprek van de dag en ik merkte dat ik een andere mening had dan veel vrienden en vriendinnen. De komst van de groep leidde tot felle discussies en zelfs mijn ouders hadden hun vraagtekens.”

Vluchtelingen helpen

“Ik wilde juist graag helpen. Die mensen zijn alles kwijt, zitten in een vreemd land waar ze helemaal niet willen zijn en dan ervaar je ook nog overal weerstand. Daarom meldde ik me meteen aan toen ik hoorde dat er vrijwilligers werden gezocht om Nederlandse les te geven. Dat leek me leuk en het pakte ook goed uit.

Ik werd het taalmaatje van Nassim, een Syrische man die tien jaar ouder is dan ik. Het is super om hem te helpen met zijn Nederlands. Ik vind het ongelooflijk hoe snel hij alles oppakt, hij is heel erg leergierig. Gelukkig spreekt hij redelijk Engels, dus het was meteen al makkelijk om met hem te praten.”

Verliefd op Nassim

“Nassim heeft veel narigheid meegemaakt. Ik leer hem steeds beter kennen, we praten ook over zijn verleden. Hij is getrouwd en heeft een dochter waar hij dól op is. Hij is bezig met gezinshereniging, maar hij heeft zijn vrouw en dochter al dik twee jaar niet gezien. Hartverscheurend!

Soms gaan we wandelen of ik neem hem mee naar gewone dingen, de sportschool of het zwembad. Dan hebben we de grootse lol, we kunnen het heel goed vinden samen. Ik merk dat ik er steeds meer naar uitkijk om hem te zien. En ik weet dat ik geen enkele kans maak, maar ik voel me ontzettend goed bij hem. Kortom: ik ben verliefd geworden. Behalve dat hij heel charmant, strijdlustig en lief is, is hij ook een knappe vent.

Maar ik kan en wil niks met mijn gevoelens. Hij zit in zo’n kutsituatie en wil zo graag zijn gezin terug. Ik zou nog liever mijn tong afbijten, dan dat ik hem zou zeggen wat ik voor hem voel. Hij heeft wel genoeg aan zijn hoofd. Nassim ziet mij als een maatje en dat wil ik zo houden. Ik wil hem helpen waar ik kan, hij is dankbaar voor alles wat ik voor hem doe.

Ik vertel niemand dat ik verliefd ben. Mijn vriendinnen zouden me voor gek verklaren, hoewel dat me niet eens zo veel zou kunnen schelen. Mijn verliefdheid is zo kansloos als wat, dus ik zal mijn gevoel blijven onderdrukken. Ik kan alleen maar hopen dat hem een mooie toekomst wacht hier. Ik gun het hem zó.”

