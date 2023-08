Opgebiecht: ‘Ik ging out op een festival en daar zijn helaas filmpjes van’

“We hebben een paar vaste plekken waar we elkaar terugvinden, want we gaan niet de hele tijd met z’n allen op pad. Dat is leuk: we komen elkaar overal tegen, die gaat daarheen, die ligt in het gras, het maakt niet uit, we doen waar we zin in hebben.”

Compleet misdragen

“Afgelopen jaar was het weer top, al ben ik wel grote stukken kwijt. Ik had veel te veel gedronken en heb me een beetje misdragen. Samen met mijn beste vriendin begon ik op zaterdag te vroeg met drinken, zodat we al snel aangeschoten waren. We hadden het naar ons zin, overal dansen en lekker relaxed bandjes kijken. De biertjes bleven maar komen en het tempo lag hoog.

Ik begin dan te lallen, spreek iedereen aan en word er veel te vrij van. Zomaar bij iemand om z’n nek hangen, dat soort dingen. Ik weet nog wel dat ik flink heb staan dansen en uiteindelijk ging het licht uit en was ik weg: ik ging out! Nooit eerder meegemaakt. Gelukkig wel in het bijzijn van vrienden, dus er werd op me gelet.

Voordat het gebeurde, heb ik twee jongens gezoend. Geen idee wie. Ik weet het omdat er filmpjes van zijn, ook van het moment dat ik in elkaar zak in het gras… Heel gênant, als je er zelf helemaal niks meer van weet. Ik schaam me niet zozeer voor mijn vrienden, we kennen elkaar door en door en zijn wel vaker samen dronken. Maar zo erg als toen was ik er niet eerder aan toe.”

Flinke kater

“De volgende dag werd ik gelukkig wakker in m’n eigen tent. Vreselijk beroerd, zoals was te verwachten. Door verhalen van vrienden en de filmpjes weet ik wat er is gebeurd die avond. Ik ben echt niet bang dat zij die filmpjes gaan posten: what happens in Beuningen stays in Beuningen!

Maar… op die filmpjes zie ik ook dat er wildvreemden met hun telefoons staan te filmen… Stel je voor dat ik ineens ergens op een website terechtkom? Op Dumpert of zo. Of Kakhiel, in de top 10 van de gênantste situaties. Ik had er zelf niet eens bij stilgestaan, maar een vriend zei zoiets voor de grap. Dat had hij beter niet kunnen doen, ik heb er al een paar keer van gedroomd.”

Deze Opgebiecht komt uit Flair 33-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.