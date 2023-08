Opgebiecht: ‘Ik raakte expres zwanger van mijn Tinderdate’

In de geliefde rubriek ‘Opgebiecht’ delen lezeressen anoniem hun diepste geheimen. Al die spraakmakende topics schreeuwen om een ongezouten mening en advies. Van vreemdgaan tot bizarre ruzies en van break-ups tot de ergste leugens; Flairs Marije en Marleen bespreken álles.

Deze week: “Ik raakte expres zwanger van mijn Tinderdate.”

Jenny (36): “De definitieve breuk is nu bijna twee jaar geleden en die heeft bij mij diepe sporen nagelaten. Eigenlijk ben ik wel klaar met relaties, blijf ik liever alleen. Ik kan me niet voorstellen dat ik in mijn leven ooit nog een man tegenkom die mijn hart zo snel laat kloppen als Milan deed. Ik vergelijk iedere vent die ik tegenkom met hem en nog steeds wint niemand het.

Maar ja, ik heb wel een kinderwens en een stug doortikkende biologische klok. Ik heb daar een tijdje mee in de knoop gezeten. Wat moest ik nu? Het moederschap durf ik best in mijn eentje aan te gaan, maar hoe regel je dat je zwanger wordt?

Naar de spermabank en dan in het ziekenhuis zwanger worden zag ik niet zitten, dat is zo klinisch. Een bekende vragen of die als donor wil fungeren en dan zelf gaan zitten hannesen met pipetten zie ik al helemaal niet zitten.”

Opgebiecht Beeld Flair