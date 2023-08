Opgebiecht: ‘Ik heb echt he-le-maal niks met kinderen’

Het is helemaal geen ramp, iedereen zijn ding natuurlijk. Voor mezelf heb ik er nooit aan getwijfeld of ik ‘later’ kinderen zou willen. Nee! Had je het me gevraagd toen ik tien jaar was, dan had je al een ‘nee’ gehoord, op mijn twintigste wilde ik ze ook niet en nu nog steeds niet. Dat blijft zo, dat weet ik zeker.”

Nooit een kinderwens gehad

“In mijn relaties ben ik daar altijd eerlijk in geweest. Als het ooit al zo serieus was dat er over de toekomst nagedacht werd, gaf ik meteen aan dat ik nooit moeder zou worden. Dat is niet vaak gebeurd, met mijn huidige vriend meegerekend heb ik het drie keer verteld. Ik wil er niet omheen draaien en ik houd van duidelijkheid. Mijn huidige vriend David en ik zitten op een lijn; hij wil ook geen kinderen. We zijn allebei zeker van onze zaak, dus dat zal nooit tussen ons in komen.

Maar weet je wat het nu is? Ik zit duidelijk in de leeftijdsgroep dat bijna alle mensen bloedserieus met kinderen bezig zijn. Echt, volgens mij houdt het iedereen in mijn omgeving bezig. We hebben best veel vrienden en er zijn bij onze vrienden ook al wel wat kinderen geboren, wat dus ook betekent dat je op kraambezoek moet. Gatverdamme, wat haat ik dat! Ik weet dat ik het daar nog veel moeilijker mee heb dan David, die weet zich nog wel een houding te geven. Ik heb een grotere afkeer van baby’s dan hij, dat is wel duidelijk. Ik vind ze vreselijk, ik heb geen idee wat ik moet zeggen als ik een baby onder ogen krijg.

De waarheid kan ik nooit zeggen, dus ik lul maar mee met anderen: ‘Ah gossie, wat een lief koppie, dat lachje, wat een leuk mutsje heeft ze op…’ dat soort dingen. Daar moet je ook nog mee uitkijken, want voor je het weet, krijg je zo’n kind in je armen gepropt. ‘Kijk uit voor het hoofdje,’ roept de trotse vader of moeder daar dan bij. Hállo, vraag ik erom? Ik heb helemaal geen zin om met zo’n baby in mijn armen te zitten en te doen of het een wereldwonder is. Je moet nog goed opletten ook, voor je het weet kotsen ze je onder.

David houdt zich dan beter staande dan ik. Hij is de enige die weet dat ik op zo’n moment in een soort paniek raak. Hij kent me door en door en als het even kan, helpt hij me. Hij neemt zo’n kind dan van me over, ziet mijn opluchting en geeft het zodra hij kan terug aan een ouder. Thank god for that!”

Hekel aan kinderen

“Vooral bij goede vriendinnen die ik al heel lang ken, vind ik het lastig. Weet je, je hóeft natuurlijk niet op kraambezoek, dus als het even kan, ga ik niet. Dan stuur ik een leuke knuffel op, kaartje erbij, klaar. Maar dat kun je niet bij iedereen maken, vriendinnen die je kent van de middelbare, daar moet je gewoon langs. Een keertje op bezoek, kan ik best opbrengen. Maar wat moet ik in godsnaam met een babyshower?! Fuck off! Wees blij dat dat kind er nog niet is en ga lekker mee de kroeg in, zou ik zeggen. Dan drinkt de aanstaande moeder maar een avondje alcoholvrij bier of fris.

Ook begrijp ik niet waarom ik naar een verjaardag van een kind van vrienden zou moeten als dat kind een paar jaar oud wordt. Hoezo? Nodig me liever niet uit. Ik kom wel naar het feestje van de ouders, stukken gezelliger. Zelf heb ik er geen last van, maar ik vind het vooral raar dat ouders niet inzien dat niet iedereen is zoals zij. Nee, niet iedereen is geïnteresseerd in je kind.”