Opgebiecht: ‘Ik ga alleen nog naar mijn vader voor de erfenis’

“Hij was nooit geïnteresseerd in mijn oudere zus en mij. Destijds had ik dat niet zo door, ik was een vrolijk kind en mijn moeder zorgde er wel voor dat we niets tekortkwamen. Ze was als een vader en een moeder tegelijk en stond áltijd voor haar dochters klaar. Ik zag haar als mijn beste vriendin, alles besprak ik met haar. Ook toen mijn zus en ik uit huis waren, konden we dag en nacht op haar steun rekenen.”

Een verbitterde vader

Het is twee jaar geleden dat mijn moeder stierf aan kanker. Niet onverwacht, wel heel verdrietig, ze was pas 61. Natuurlijk was dat ook voor mijn vader een enorme klap, want al liet hun huwelijk best wat te wensen over, ze waren wel samen.

Mijn vader is inmiddels 74. Hij is de laatste jaren hard achteruitgegaan, want hij kan niet tegen alleen zijn. Mijn moeder deed altijd alles voor hem, hij kan niet eens een ei koken – serieus! Hij woont nog zelfstandig, dat kan omdat hij aan alle kanten hulp heeft ingekocht. Hij heeft geld genoeg. Eten wordt dagelijks gebracht en er komt om de dag een schoonmaakster.

Hij is echter verbitterd en heeft continu commentaar op alles en iedereen. Bij mijn zus is het al zover dat ze niet meer naar hem toe gaat. Ze heeft zo vaak ruzie gehad dat ze er geen zin meer in heeft. Ik kan nog wel denken: lul maar een eind raak, ik ben zo weer weg.”

De erfenis

“Laatst was ik bij hem en zat hij alleen maar af te geven op mijn zus. Ik nam het voor haar op, zei dat ze druk was met haar gezin, maar hij realiseert zich niet eens dat ze kwaad op hem is en daarom niet meer komt. ‘Ze hoeft niet te verwachten dat ze ooit een cent van me krijgt,’ snauwde hij. Ik vroeg wat hij bedoelde en hij zei dat hij erover denkt om haar te onterven. ‘Doe niet zo gek,’ zei ik, maar ik ben bang dat hij het meent.

Ik heb het niet tegen mijn zus gezegd, daarover twijfel ik, want ik weet niet hoe serieus ik het moet nemen. En al klinkt het slecht, het is voor mij een reden om hem te blijven bezoeken. Al is hij geen leuke pa, geld heeft ie wel en veel ook. Het zou goed kunnen dat ik met de erfenis in één klap ons huis kan afbetalen en ook nooit meer hoef te werken. Dat is een heel prettig vooruitzicht, dus dan maar elke week braaf op bezoek.”

