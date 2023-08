Geen parasol, wel een paraplu: vanaf dít tijdstip is er kans op onweer en hagel

Onweer in aantocht

Wie zijn of haar weer-app in de gaten heeft gehouden, heeft het waarschijnlijk al gezien: de temperatuur gaat omlaag. Hoewel het in de ochtend en middag nog lekker warm is, drijven de regenwolken langzamerhand ons land binnen. In de middag - rond een uur of drie - is er kans op een bui. Helaas blijft het niet bij een paar regendruppels, want volgens Weeronline hebben we te maken met stevige onweersbuien.

Hagel en windstoten

Wat kan je verwachten? Regen, hagel, en windstoten tot 75 km/uur. Vooral in het zuidoosten van het land zijn ze de sjaak. Het KNMI kondigt zelfs code geel af voor de volgende provincies: Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Op andere plekken in het land komen opklaringen voor en in de avond verdwijnen de meesten buien. Vrijdag blijft de temperatuur rond de 23 graden, maar blijft het vrij bewolkt. Ook in het weekend koelt het af en is er kans op een enkele bui. Toch jammer...

Bron: Weeronline, NU.nl, KNMI