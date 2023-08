Wishing on a star: op déze datum kun je zo’n 65 vallende sterren per uur spotten

Er zijn zelfs speciale apps voor.

De Perseïden

Wie gek is op alles wat met astronomie te maken heeft, kan zijn of haar hart ophalen dit weekend. De Perseïden zijn het astronomische hoogtepunt van de zomer en deze zaterdag is hét moment om de vallende sterren te spotten.

Zet de wekker klaar, want in de nacht van zaterdag op zondag (13 augustus) rond 3:45 uur kan je volgens Weeronline en Hemel.waarnemen tussen de 48 en 65 vallende sterren per uur zien.

Vallende sterren spotten

Hoe spot je zo’n ster? Het is belangrijk dat er tijdens het beste kijkmoment geen bewolking is en dat je je op een zo donker mogelijke plek bevindt. “Kijk dan schuin omhoog naar het oosten tot noordoosten, dan maak je de beste kans om een vallende ster te zien. Je ziet dan een snel, helder en nalichtend spoor”, meldt Weeronline. Vanaf 10 augustus worden er opklaringen verwacht. Het is nog afwachten “hoe het precies uitpakt”.

Apps

Je kan ook een app raadplegen om de sterren te spotten tijdens het moment supreme. De app Night Sky is gratis te gebruiken voor iedereen met een iPhone en je vindt deze in de App Store. Hiermee kan je verschillende hemellichamen en volgen.

Wie een Android heeft, kan terecht bij de app Star Walk 2. De app is gratis te downloaden in de Google Play Store, maar je moet (jammer genoeg) betalen als je álle functies wil gebruiken - waaronder de functie die je nodig hebt om de Perseïden te volgen. Ook iPhone-gebruikers kunnen gebruikmaken van Star Walk 2.

Ga jij kijken?

