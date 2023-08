Is dít de laatste stranddag van de zomer? Op deze datum wordt het tropisch warm

Begin van de week

Heerlijk nieuws voor iedereen die toe is aan wat zon en warmte: de weergoden zegenen ons deze week met hoge temperaturen en héél veel zon. Op maandag en dinsdag begint de zomerpret al, want dan liggen de temperaturen tussen de 24 en 25 graden volgens Weeronline.

Op donderdag komt er veel warme lucht vanuit Oost-Europa ons land binnen, waardoor de temperatuur stijgt naar zo’n 27 graden en vrijdag doen we daar nog een schepje bovenop en kan het lokaal 30 graden worden. Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land wordt het tropisch warm - vooral zaterdag.

Verkoeling please Waarom een ijskoud drankje drinken níet helpt om af te koelen met hitte

Zaterdag naar het strand

Pak de parasol en stop je strandlaken in je tas, want zaterdag wordt het tropisch warm. Wat kan je verwachten? Enorm veel zon! Op meerdere plekken in het land wordt het 30 graden en dat betekent dat er waarschijnlijk veel gezocht wordt naar verkoeling aan het strand.

Het kan die dag een beetje broeierig aanvoelen want ook de luchtvochtigheidsgraad is hoog die dag. Moeten we ons voorbereiden op de welbekende en zeer gehate plaknachten? Wellicht. Kortom: veel smeren en veel drinken de aankomende dagen.

Bron: Weeronline