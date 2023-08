Nena (21) werd online misbruikt door Thijs Römer: ‘Het gaat maar door met die haatberichten’

Trigger warning: dit artikel bevat informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Contact via sociale media

Nena was pas 14 jaar oud. Destijds was ze groot fan van de Thijs Römer en kwam ze via sociale media met hem in contact. Op Twitter (nu ‘X’) stuurde ze een paar berichten en algauw volgde er privécontact tussen de twee.

In een gesprek met het AD zegt ze: “Hij luisterde naar mij, hij was een dagboek voor mij. Ik hechtte héél erg aan hem. Elke keer ging hij dan weer over op sekstalk... Maar ik wilde hem toch niet laten gaan. Ik dacht dat ie op die manier om mij gaf en ik wilde hem niet kwijt. Appjes met naaktfoto’s? Ik dacht dat het normaal was.”

Volgens Nena heeft Thijs zelfs berichten verstuurd waarin hij haar vertelde hoe ze zichzelf moest bevredigen.

Anderen helpen

Jaren later, toen Nena zich uitsprak over het gedrag van Thijs, ontving ze veel online haatberichten. “Niemand geloofde mij eerst. Maar ook nu het misbruik ‘bewezen is’, gaat het maar door met die haatberichten”, legt ze uit. Ze ontving ook positieve reacties en dat motiveert haar om anderen die een soortgelijke ervaring hebben meegemaakt te helpen.

“Ik wil mensen helpen, mannen, vrouwen, non-binaire mensen, maakt niet uit, iedereen die voor herstel wil kiezen en weer positief in het leven wil staan. Andere slachtoffers laten zien: je staat er niet alleen voor.

De mensen mogen mij haten, geef mij die shit maar, maakt me niet uit, ik weet wat de waarheid is. Als ik andere slachtoffers maar de boodschap kan geven: je bent niet alleen, naar de politie stappen is niet eng.”

Zaak Thijs Römer

Dinsdag werd bekend dat Thijs schuldig is aan grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde drie minderjarige meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. Dat is gebeurd tussen november 2015 en november 2017 toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren.

Hulp

Heb je te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor hulp kun je terecht bij het Centrum Seksueel Geweld. Op de website kan je gratis en anoniem chatten met hulpverleners van het CSG en vind je meer informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan ook gratis en anoniem bellen naar 0800-0188.

