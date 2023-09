Eerste werkdag Paul Rabbering na verlies zoontje begint met mooi bericht: ‘Je blijft altijd in ons hart’

De zoon van Paul Rabbering

Het eerste deel van de uitzending staat in het teken van Benja. “Benja was zo ontzettend welkom bij ons. We hadden hem zoveel liefde willen geven op deze wereld”, begint Paul. “In gedachten heb ik Benja al zo vaak geknuffeld, vastgehouden, de fles gegeven; maar het mag er allemaal niet van komen.”

Hij pauzeert even wanneer de tranen in zijn ogen schieten. “Lieverd, lieve jongen, ik hou al zoveel van je en je blijft altijd in ons hart.”

Te vroeg geboren

In juli kondigde Paul aan dat zijn vriendin, Dionne, voor de tweede keer zwanger was. ‘We zijn dolblij dat we een baby mogen verwelkomen. Spannend en oh zo leuk’, schreef Paul bij de foto. Een aantal weken later kwam het hartverscheurende nieuws naar buiten dat hun zoontje overleed nadat te vroeg werd geboren.

‘Overvallen door verdriet.. ineens was je daar, lieve kleine Benja. Je kwam veel te vroeg. Je was al zo mooi’, schreef Paul op Instagram. ‘Het leven gaf je geen kans. En nu moeten we verder met jou in ons hart. Dat doet zo’n pijn. Onze wereld staat stil. Lieve mooie Benja.’

Bron: RTL Boulevard, ANP