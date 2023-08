Met je lover of bff: dít is waarom je wil eten (en daten) in het donker

Eerste indruk

Je ogen spelen een heel belangrijke rol tijdens het eten. Ze geven je een eerste indruk van wat je gaat proeven. Zie je een chocoladetaart? Dan weten je hersenen al dat er iets zoets aankomt. Zie je een chilipeper liggen? Dan zet je lichaam zich vast schrap voor iets pittigs.

Het is ondertussen algemene kennis: 80% van de mensen eet voornamelijk met hun ogen. Wanneer je dit zintuig compleet weghaalt ga je smaak heel anders beleven. Speciaal voor deze gelegenheid stelt een van de beste restaurants van Amsterdam een exclusief menu samen dat je geblinddoekt kan ontdekken.

Bij NOMAD aan het IJ kan je dit nu ervaren. In Dining in the Dark: De geblinddoekte culinaire beleving wordt het concept van uit eten gaan naar een nieuw perspectief getild. Hier kan je je zintuigen verrassen met een ervaring waarbij alleen smaak, geur en tast mogen worden gebruikt.

Door zicht uit te schakelen wil Dining in the Dark de smaak- en geursensaties activeren en versterken die vaak onopgemerkt blijven in een typische eetomgeving.

Dining in the dark

Bij Dining in the dark word je aangemoedigd om het onbekende te omarmen en je onder te dompelen in de symfonie van smaken, texturen en aroma’s die ontstaan wanneer er niet meer op het zicht wordt vertrouwd.

Geblinddoekt heb je alleen toegang tot een paar aanwijzingen over de gerechten die je zal proeven, waardoor je kunt speculeren en anticiperen op de komende smaken, wat een element van spanning en opwinding toevoegt aan de ervaring.

Zonder zicht zal je moeten raden wat je eet, op basis van hints variërend van ‘een fusie van knapperig maar zacht, en fris maar bitterzoet’ in het groene menu tot ‘sterke en aardse smaken’ in het rode menu. Je kan binnen het concept namelijk kiezen uit drie speciaal samengestelde menu’s: het vegetarische menu (groen), het vismenu (blauw) en het vleesmenu (rood), allemaal met een voor-, hoofd- en nagerecht. Elk menu is zorgvuldig ontworpen door de chef-kok van NOMAD om de smaakpapillen te verrassen en te prikkelen, met een heerlijke mix van smaken en culinaire creativiteit.

Ook zin gekregen om jouw smaakpapillen uit te dagen? Tickets voor Dining in the dark zijn hier verkrijgbaar vanaf €70 per deelnemer.

Bron: Redactie Flair/ Fever