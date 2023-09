Op huizenjacht? ‘Kopen Zonder Kijken’ zoekt nieuwe kandidaten en zó doe jij mee

Kopen Zonder Kijken zoekt kandidaten

Het topteam van Kopen Zonder Kijken kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Kom maar door met dejaren 30-woningen en visgraatvloeren, want Martijn, Roos, Bob en Alex zijn he-le-maal ready om voor verschillende stellen en gezinnen aan de slag te gaan.

Het kopen, verbouwen en inrichten van een huis brengt de nodige stress en spanning met zich mee, waardoor kandidaten al het werk maar al te graag uit handen geven.

Hoe doe je mee?

Kan jij wel wat hulp gebruiken? Het enige wat je hoeft te doen om een kans te maken op meedoen, is je aan te melden via dit formulier. Be warned: wie mee wil doen aan het populaire programma, moet diep in de buidel tasten. “Je moet vijf ton hebben, willen we wat leuks kunnen doen. Het wordt een soort elite-programma. Het programma is wel veranderd”, onthulde makelaar Alex eerder aan De Telegraaf.

Heb jij toevallig nog vijf ton op je bankrekening liggen en vertrouw je erop dat het KZK-team jouw droomhuis weet te vinden? Meld je dan gauw aan!

Bron: RTL Nieuws