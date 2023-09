vrouw sperziebonen Beeld Getty Images

Eigen boontjes doppen: bij déze boer scoor je dit weekend gratis sperziebonen

Kan je wel wat (gratis) groenten gebruiken? Dan moet je effe langs de akkers van akkerbouwer Reindert Kuipert gaan. Hij heeft namelijk zo’n 40.000 kilo sperziebonen over and guess what? Hij deelt ze gratis uit.