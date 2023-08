Mannengeheimen: ‘Ik kruip regelmatig met te veel drank op achter het stuur’

Met drank op achter het stuur

"Ik zit dus weleens met iets te veel drank op achter het stuur, in elk geval wat betreft de wettelijke norm. Dit heeft altijd fikse ruzie met Mariska tot gevolg. Daarom probeer ik het tegenwoordig altijd voor haar te verbergen. Dat geldt ook voor de schade die ik aan onze auto heb veroorzaakt door met te veel alcohol op te rijden.

Maris houdt ook wel van een wijntje. Als we samen naar een feest gaan, spreken we altijd af wie terug zal rijden. Als het haar beurt is, drinkt ze helemaal niets. Om ruzie op de terugweg te voorkomen houd ik mijn alcoholgebruik ook binnen de perken, maar helemaal niets drinken gaat me echt te ver. Dus krijg ik alsnog boze blikken van mijn vrouw.

Ze zou eens moeten weten hoe het is als ik op vrijdag na mijn werk ga borrelen met collega's, of als ik zónder haar naar een feest ga. Ik weet dat het not done en hartstikke fout is, maar het komt dan geregeld voor dat ik met zes bier op achter het stuur kruip."

Roekeloos

"Ik ben een van de weinigen van mijn vrienden die dit weleens doet. Mijn gedrag wordt ook niet echt gewaardeerd, ik krijg er weleens opmerkingen over. Behalve als ze zelf flink beschonken zijn en met mij mee kunnen rijden, natuurlijk. Dan stappen ze wel gewoon bij me in de auto.

Vroeger was het veel erger trouwens. Als twintiger kon ik roekeloos zijn. Ik hield van het goede leven en als ik ergens een feestje had in een andere stad, nam ik liever de auto dan dat ik veel tijd kwijt was aan het openbaar vervoer. Destijds gebeurde het regelmatig dat ik écht dronken in de auto stapte. Als ik daarop terugkijk, vind ik het bijna onbegrijpelijk dat ik zo veel risico heb genomen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor andere weggebruikers. Ik heb nooit brokken gemaakt, maar dat zie ik nu als puur geluk hebben."

Rijontzegging

"Inmiddels is het zeker tien jaar geleden dat ik dronken in de auto stapte. Mijn gedrag is veranderd sinds Mariska en ik drie jaar geleden een dochter kregen. Sindsdien neem ik veel minder onnodig risico. Stel je voor dat mij iets overkomt en Lisa zonder vader moet opgroeien? Ik zal dus niet meer écht dronken achter het stuur zitten, maar het is er de laatste jaren steeds meer ingeslopen dat ik toch met meer drank op dan toegestaan in de auto stap. Dat heeft er vorig jaar zelfs toe geleid dat ik een rijontzegging kreeg opgelegd.

Na een bedrijfsborrel reed ik op weg naar huis in een fuik. Ik kreeg een boete en mocht een paar uur niet meer rijden, totdat mijn promillage was gezakt tot onder het wettelijke maximum. Dat heb ik natuurlijk verzwegen voor Mariska. Ik kon het gemakkelijk verborgen houden, omdat ik gewoon zei dat het feestje iets later was afgelopen."

Schade aan de auto

"Ook de andere keer dat het misging, hield ik mijn mond. Ik heb flinke schade aan de auto veroorzaakt toen ik probeerde in te parkeren met zes biertjes achter mijn kiezen. Ik zat vrolijk hardop mee te zingen met de radio, waardoor ik helemaal niet hoorde dat de lak van de auto flink beschadigde.

Met de hele zijkant van de achterdeur schraapte ik langs een fiets die tegen een lantaarnpaal geparkeerd stond. Ik vond al dat het achteruit rijden zo zwaar ging, maar die fiets viel me pas op toen ik 'm vanuit mijn ooghoek zag omvallen. Er zaten een deuk en diepe krassen in de auto. Super dom. Toen Mariska dat de volgende dag zag, speelden ik alsof ik van niks wist: "Vast een dronken student geweest.

Maar ik voelde me lullig. De reparatiekosten waren niet misselijk. Sindsdien neem ik iets vaker de taxi terug, of ik rijd met vrienden mee. Maar zeker niet altijd, want het komt gewoon niet altijd goed uit: ongeveer eens in de twee maanden kruip ik toch nog met te veel drank op achter het stuur.

Dit is niet moeilijk te verzwijgen voor Mariska. Zij ligt toch meestal al in bed als ik thuis kom. Mocht zij iets aan mij ruiken, dan zeg ik dat ik nes beneden nog wat heb gedronken. Nee, ik geloof niet dat onze relatie op de klippen zal lopen als ze het ook ontdekt. Maar daverende ruzie zal het zeker opleveren En daar heb ik geen zin in.”