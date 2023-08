Mannengeheimen: ‘Er is één ding waar ik niet blij mee ben: haar kleine borsten’

“Dat heeft mijn vriendin Rixt ook allemaal. We hebben nu bijna anderhalf jaar een relatie en ik ben nog steeds gek op haar. Qua persoonlijkheid passen we heel goed bij elkaar en ik denk dat zij de vrouw is met wie ik ooit kinderen krijg. Er is alleen één ding waar ik niet blij mee ben en dat zijn haar kleine borsten. Dat heb ik alleen nog nooit tegen haar durven zeggen.”

Uitzonderlijk goed geproportioneerd

“We ontmoetten elkaar op een oud-en-nieuwfeest in de stad. Toen ik haar zag, was ik direct onder de indruk. Liefde op het eerste gezicht. Ze zag er prachtig uit, echt een verschijning: een lief gezicht met een ondeugende uitstraling en een superlichaam. Alles klopte aan haar en het viel me vooral op dat haar lijf uitzonderlijk goed geproportioneerd was. Ze zag er mede daardoor ontzettend sexy uit. Ik had haar al van een afstandje bewonderd, voordat we halverwege de avond met elkaar in gesprek raakten toen we op hetzelfde moment bij de bar stonden te bestellen.

Het was meteen leuk. We praatten uren met elkaar. Aan het einde van de avond hebben we nummers uitgewisseld om in de loop van de week met elkaar af te kunnen spreken. Tijdens onze eerste date gingen we uiteten in de stad. Dat was supergezellig. Ik herinner me dat toen ik naar het toilet ging, ik mezelf in de spiegel aankeek met een grote glimlach en dacht: dit is echt een super leuke én lekkere vrouw. Wat heb ik een ontzettende mazzel!

Toen zij opstond om naar het toilet te gaan, kon ik het ook niet laten uitgebreid haar lichaam te bewonderen. Zo te zien had ze een ronde, maar niet te grote kont, mooie heupen, goede taille en haar borsten schatte ik in als een C-cup. Ongelooflijk sexy vond ik haar. Die eerste avond hebben we alleen even buiten gezoend, omdat zij de volgende ochtend vroeg op moest voor haar werk. Maar het was duidelijk dat we meer van elkaar wilden. Daarom spraken we voor het volgende weekend opnieuw af.

Ze zou voor mij gaan koken. Die avond was weer erg leuk, helemaal zoals ik het had voorgesteld. Totdat we op haar bank met elkaar begonnen te vrijen. Toen ik haar beha wilde losmaken, hield ze mij tegen en vroeg of we maar meteen in bed zouden gaan liggen. Dat was comfortabeler. Eenmaal kussend in haar slaapkamer beland, deed ze zelf haar beha onder de dekens uit en tot mijn schrik bleef er bijna niets van haar borsten over. Ze bleek dus gewoon vullingen in haar beha te dragen. Ik wist niet wat ik meemaakte! Het was eerlijk gezegd nogal een teleurstelling.”

Toch jammer

“In plaats van de verwachte C-cup had ze slechts een ruime A-cup. Ik schrok er wel even van, maar deed alsof het me niet opviel. Eigenlijk voelde ik me een beetje voor de gek gehouden. Ik dacht dat zij de perfecte rondingen had en echt zo’n licht voluptueuze vrouw was waar iedere man van droomt. Gelukkig was ik al verliefd op haar geworden en ze had genoeg leuke eigenschappen - én lekkere billen - die haar kleine borsten compenseerden. Sinds die nacht hebben we officieel een relatie. Ik was helemaal in de wolken met haar. Maar dat van die borsten vond ik toch jammer.

We zijn nu bijna anderhalf jaar verder en het gaat erg goed tussen ons. Een paar maanden geleden is ze zelfs bij mij ingetrokken. Maar ik merk dat ik vaak naar andere vrouwen kijk en dan vooral gefocust ben op borsten. Geregeld denk ik: die zou ik best eens willen vasthouden. In tegenstelling tot in mijn jongere jaren, wil ik niet vreemdgaan. Ik zal er dus niets mee doen, maar ik merk wel dat ik erg op decolletés en grote borsten let. Maar ja, misschien zijn die ook wel opgevuld.”

In de waan

“Ik had er voorheen nooit zo bij stilgestaan dat sommige vrouwen hun beha opvullen. Dat vind ik eigenlijk best vreemd. Ik loop toch ook niet rond met een opgerolde sok in mijn broek! Het komt er toch op neer dat die vrouwen de boel belazeren. Het blijkt dus dat Rixt vrijwel altijd met behoorlijke kussentjes in haar beha rondloopt. Daardoor denken vrienden van mij dat zij echt het perfecte lichaam heeft. Dat is wel eens ter sprake gekomen. Ik laat ze maar in die waan.

Ik heb er ook nooit iets over durven zeggen tegen Rixt. Tenminste, we hebben het wel eens over haar borsten gehad, maar ik heb er nog nooit een waardeoordeel over uitgesproken. Ook niet over die kussentjes. Eigenlijk moet ik ook niet zeuren, want op andere vlakken is Rixt in mijn ogen precies de vrouw die ik wil. Tenslotte ben ik ook niet helemaal perfect. Als ik had geweten van haar kleine borsten, was ik waarschijnlijk evengoed verliefd op haar geworden. Maar dan had ik wel meteen geweten wat voor vlees ik in de kuip had en had ik me niet genept hoeven voelen.”

