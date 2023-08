Mannengeheimen: ‘Ik verzwijg voor mijn vriendin dat ik mijn zwangere ex heb verlaten’

“Op het moment dat Judith ongepland in verwachting bleek te zijn, zorgde dat bij mij voor veel gemengde gevoelens. Aan de ene kant vond ik het heel speciaal dat ik vader zou worden, aan de andere kant werd ik overvallen door gigantische twijfels.”

Verlaten tijdens haar zwangerschap

“De laatste paar jaar van onze relatie kabbelde het allemaal maar een beetje voort. Ik was wel tevreden, maar beduidend minder gelukkig dan ik dacht dat ik zou kunnen zijn. Daarbij kwam dat ik niet heel goed ben in het nemen van grote beslissingen. Ik had er ver vóór de zwangerschap bij vlagen al aan gedacht of ik het misschien maar moest uitmaken. Maar dan was ik weer bang dat ik misschien wel enorme spijt van die keuze zou krijgen. Dus negeerde ik die gedachte en bleef bij haar. Judith had ook zo veel moois te bieden en we waren al zo lang bij elkaar.

Maar tijdens haar zwangerschap kon ik het niet meer ontkennen, ik werd helemaal opgevreten door gevoelens van twijfel. Die kon ik ook niet meer voor Judith verbergen. Ze merkte het gewoon. Toen ik halverwege haar zwangerschap ook nog een affaire kreeg met een collega, die ik overigens niet heb opgebiecht, was dat voor mij toch wel een teken dat ik niet meer met deze relatie verder kon gaan.

Na een reeks zware gesprekken met Judith ben ik uiteindelijk op tweederde van haar zwangerschap definitief bij haar weggegaan. Op zijn zachtst gezegd werd me dat niet in dank afgenomen. Door Judith natuurlijk al helemaal niet, maar ook haar familie was geshockeerd. Dat gold ook voor mijn familie. Alleen een paar van mijn vrienden konden zich een beetje vinden in mijn besluit. Met hen had ik mijn dilemma al eerder besproken, dus zij hadden het ergens wel zien aankomen. Maar over het algemeen vond men mij een grote hufter. Zo voelde ik me ook.

De meest gehoorde reacties waren dat mensen het laf vonden dat ik zo lang in die relatie ben gebleven en dat het egoïstisch was om niet even een paar maanden te wachten, zodat Judith haar zwangerschap normaal door kon brengen. Anderen vonden me een aansteller en probeerden me duidelijk te maken dat het in een relatie uiteindelijk om tevredenheid gaat. Voor mij dus niet.

Ik ben uiteindelijk wel bij de bevalling geweest. Dat wilden zowel Judith als ik graag. Het was een raar moment. Enerzijds mooi, maar tegelijkertijd erg pijnlijk door de omstandigheden. Ik voelde me ook enorm opgelaten toen ik Judiths ouders en broers onder ogen moest komen. Ik heb me er erg schuldig over gevoeld. Met de vrouwelijke collega met wie ik een affaire had, is het verder niets geworden. Zij was ook niet de eigenlijke reden dat ik het uitmaakte, maar vormde wel een katalysator voor mij. ”

Jonge liefde

“Judith en ik kregen een relatie toen we net van de middelbare school af waren. Beiden hartstikke jong. Ze was zo’n beetje mijn eerste echte vriendin en op een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat ik iets miste. Ik heb dat nooit goed kunnen uitleggen, wat onze breuk voor haar nog moeilijker en frustrerender maakte.

Na Judith heb ik twee relaties gehad. In beide gevallen kon ik het niet over mijn lippen krijgen dat ik mijn ex tijdens de zwangerschap heb verlaten. Ik wist maar al te goed hoe mensen daarop reageerden. Mijn vriendin Dorine weet dus ook niet de hele geschiedenis. Zij denkt dat ik zo’n twee maanden na de bevalling ben weggegaan. Ook dat is pijnlijk, maar het komt net iets minder schofterig over dan het ware verhaal. Ik denk nog steeds wel eens: had ik niet toch wat maanden moeten wachten? Maar op het moment zelf was weggaan voor mij de enige keuze die ik kon maken.

Judith heeft nog steeds geen nieuwe vaste relatie. Ze voedt Anne dus grotendeels in haar eentje op. Ik woon te ver weg om de opvoeding met haar te delen. Ik zie Anne om het weekend. Dan logeert ze bij Dorine en mij. Mijn verstandhouding met Judith is tegenwoordig vrij goed. Daar ben ik erg blij om. Ik waardeer het ook enorm van Judith dat zij uiteindelijk de situatie heeft weten te accepteren. Zij wil gewoon het beste voor Anne en dat houdt in dat zij ook met haar vader in contact moet blijven. Judith denkt wat dat betreft niet aan haar eigen belang of wrok, maar aan het belang van Anne. Ze is een goede moeder en daar heeft onze dochter het erg mee getroffen.”