Mannengeheimen: ‘Ik had mijn oog al op zijn nieuwe vriendin laten vallen’

“Dat ik hem iets minder vaak zie, vind ik op zich geen probleem. Ik begrijp zijn situatie en bovendien heb ik genoeg andere vrienden. Daarnaast heb ik het erg druk op mijn werk, dus ik verveel me niet.”

Net als in het lied

“Wat ik wel een probleem vind, is dat ik mijn oog al op zijn nieuwe vriendin had laten vallen, vóórdat hij iets met haar kreeg. Het is nu dik aan tussen hun en daar heb ik na al die maanden nog steeds moeite mee. Ik ben eigenlijk gewoon stikjaloers, maar doe hard mijn best dat verborgen te houden. Dat is niet altijd even makkelijk.

Er is een liedje uit de jaren tachtig van Rick Springfield, ‘Jessie’s Girl’, dat gaat over een man die stiekem verliefd is op de vriendin van een heel goede vriend. Dat liedje lijkt nu wel over mij te gaan. In het liedje vertelt de hoofdpersoon dat hij doet alsof er niets aan de hand is wanneer hij zijn vriend en diens nieuwe vriendin samen ziet, maar dat hij er bijna onpasselijk van wordt als zij een beetje klef en verliefd aan het doen zijn. Ik kan het zelf ook bijna niet aanzien, maar dat heb ik nog nooit laten merken en zal ik ook niet doen.

Roland en ik zijn best wel verschillende types. We zijn beiden niet onaantrekkelijk, maar hij ziet eruit als een artistiek type en hij is vrij tenger, terwijl ik een wat voller postuur heb en er misschien iets gewoner uitzie. Ik moet eerlijk zeggen dat zij qua uiterlijk misschien beter bij elkaar passen, maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat ik verliefd ben op Louise. Ook vervelend: hoe vaker ik haar de laatste maanden meemaakte, hoe leuker ik haar vind.”

Nieuwe vriendin

“Louise was mij in het uitgaansleven al een paar keer opgevallen. Mooi lang haar en een vrolijk en fijn gezicht. Ik ging steeds vaker naar die ene kroeg, waarvan ik wist dat zij er regelmatig kwam. Ik kan best verlegen zijn als het om vrouwen gaat. Op zich heb ik nooit echt te klagen gehad over aandacht, maar ik zal niet snel op een vrouw afstappen en al helemaal niet als ze zo aantrekkelijk zijn als Louise.

Dan denk ik vaak: zo’n vrouw wordt al door genoeg mannen lastiggevallen. Je moet vooral een beetje geluk hebben om met zo’n aantrekkelijke vrouw in contact te komen. Dat is in het verleden ook gebeurd en dat leverde mijn langste relatie op. Met mijn ex is het een jaar geleden na vier jaar uitgegaan. Roland zit heel anders in elkaar dan ik. Hij schaamt zich minder snel en maakt zich niet druk over het lopen van blauwtjes. Ik heb zelf dus nooit op Louise durven afstappen.

Ongeveer een halfjaar geleden had ik met Roland in de stad afgesproken. Ik had hem gebeld dat ik een half uurtje later zou zijn, omdat ik op mijn werk nog wat moest afmaken. Toen ik uiteindelijk in de kroeg aan kwam, zat hij tot mijn stomme verbazing aan de bar te praten met Louise en een vriendin van haar. Hij stelde me voor.

In eerste instantie was ik heel erg opgetogen omdat ik dacht: dit is mijn kans. Maar al gauw werd mij duidelijk dat Roland ook onder de indruk was van Louise. Tot overmaat van ramp zag het eruit alsof dat wederzijds was. Zij lachte net iets te hard om zijn grapjes.

Ik geef Louise geen ongelijk, want Roland is ook echt een leuke en humoristische jongen. Maar natuurlijk was het wel erg zuur voor mij. Na een behoorlijk frustrerende avond - Louise’s vriendin vond ik stukken minder interessant - leek het er echt op dat Louise en Roland elkaar hadden gevonden.”

Vriendschap

“Ik doe hard mijn best om mijn relatie met Roland er niet onder te laten lijden. Ik kan hem moeilijk iets kwalijk nemen en ik gun hen het beste. Maar ik heb het er vooral in de tijd van hun eerste afspraakjes moeilijk mee gehad. Ik vond het heel lastig om aan te moeten horen hoe verliefd ze op elkaar waren. Ik vroeg ook nooit door. Maar ik vond het helemáál verschrikkelijk om aan te moeten horen dat ze op een gegeven moment met elkaar naar bed waren geweest.

Ik had zo gehoopt dat ze uiteindelijk toch niet bij elkaar zouden passen. Het erge was ook om te realiseren dat Louise niet alleen mooi is, maar ook nog eens grappig en intelligent. Hoewel zij vooral veel tijd samen doorbrengen, gebeurt het natuurlijk ook dat ik er soms bij ben.

Nog steeds geef ik soms niet thuis als Roland vraagt of ik mee ga naar de kroeg als ik weet dat Louise er ook zal zin. Maar daar moet ik toch eens vanaf. Ik heb mijn gevoelens voor Louise nooit aan Roland laten blijken. Ten eerste ben ik daar te trots voor.

Ten tweede: stel dat die twee langdurig bij elkaar blijven, dan zou dat alleen maar gênante situaties opleveren. Er zit voor mij niets anders op dan de situatie te accepteren. Ik gun Roland alle goeds en vroeg of laat kom ik vast iemand anders tegen op wie ik verliefd word.”