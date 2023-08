Mannengeheimen: ‘Ik ging vreemd met de lerares van mijn dochter’

“Toen ik daar later eens bij stilstond, vond ik dat toch wel vreemd. Germaine heeft een erg gaaf gezicht met ondeugend twinkelende ogen en een voluptueus vrouwelijk lichaam.”

Sekspraat met de lerares

“Normaal heb ik wel oog voor aantrekkelijke vrouwen, maar onbewust dacht ik in dit geval waarschijnlijk: linke boel. Mijn vrouw Lydia ziet haar immers ook geregeld. Omdat we elkaar natuurlijk al een klein beetje kenden, raakten we op die avond in de stad meteen met elkaar aan de praat.

Het was me opeens erg duidelijk dat ze een meer dan gemiddelde interesse in mij had. De twinkeling die ik al eerder in haar ogen zag, verraadde dat ze stoute plannetjes had. De hele avond hebben we met elkaar zitten praten.

Op een gegeven moment kwam het gesprek via het onderwerp relaties op seks terecht. Ze was zelf vrijgezel en vertelde me dat ze seks en liefde altijd heel goed heeft kunnen scheiden. Terwijl ze dat zei, legde ze speels haar hand op mijn bovenbeen.

Ook biechtte ze op dat ze het al eens een keer eerder met een vader van een van haar leerlingen had gedaan. Nadat ze dat had gezegd, begon ik haar opeens met heel andere ogen te zien. Het was een soort vrijbrief voor mij, want ja, ik ga vaker vreemd.”

Seks in het kantoor

“Ik vond haar meteen een stuk aantrekkelijker. Daarna kwam - zoals dat heet - van het een het ander. Het mooie is dat ik altijd de sleutel van het kantoor van een goede vriend van mij mag lenen. Daar heb ik die nacht dus dankbaar gebruik van gemaakt.

We hebben daar voor het eerst seks met elkaar gehad en dat was erg lekker. We hebben vervolgens nog kort wat nagepraat en zijn toen ieder naar ons eigen huis gegaan. Mijn vrouw sliep al. De volgende dinsdag, toen ik mijn dochtertje van school haalde, zag ik Germaine weer.

Dat was nogal een vreemde situatie, maar ik voelde me verder niet echt opgelaten. Zij volgens mij ook niet. Het voelde meer alsof we samen een spannend geheimpje deelden. Er gingen daarna wat stoute sms’jes over en weer en een maand later hebben we nog een keer stiekem afgesproken. Daarna nooit meer. Na de zomer kwam mijn dochter in een andere klas terecht en ze heeft nu ook geen les meer van Germaine.

Misschien is dat maar goed ook. Ik ga wel vaker vreemd, maar dit was natuurlijk wel een uitzonderlijke situatie. Of ik me schuldig voel tegenover die vrouwen? De vrouwen met wie ik vreemdga, weten allemaal dat ik getrouwd ben en twee kinderen heb. Dat gold dus zeker ook voor Germaine.”

Korte affaire

“Als ze zich dan al op seksueel vlak met mij inlaten, weten ze ook dat het nooit meer dan een korte affaire kan zijn. Daar ben ik meteen heel duidelijk in. Ik ben namelijk niet van plan om Lydia te verlaten. Want ik hou erg veel van haar en ik zie ons samen oud worden.

Maar ik heb nu eenmaal seksuele behoeftes die mijn vrouw schijnbaar niet kan of wil bevredigen. Ze heeft veel minder vaak zin in seks dan ik, zeker sinds de geboorte van de jongste. Nou, dan zorg ik toch gewoon dat dat buiten de deur wel gebeurt.

Natuurlijk snap ik wel dat het niet helemaal door de beugel kan, maar de situatie is nu eenmaal niet anders. Volgens mij is dit voor een vrouw prettiger dan dat er altijd spanningen zijn binnen de relatie omdat een van de twee nu eenmaal veel minder zin in seks heeft.

Nee, ik ben niet bang dat Lydia het ontdekt. Lydia is een Australische en spreekt nog steeds geen Nederlands. Dat terwijl ze hier al zeven jaar woont. Ik vind het wel eens balen omdat alles wat er met instanties geregeld moet worden op mijn schouders terechtkomt.”

Voordeel

“Maar het feit dat ze geen Nederlands spreekt, is voor min overspelig gedrag wel een voordeel. Ik hoef zo niet bang te zijn dat ze mijn mobiele telefoon in handen krijgt en sms’ jes van andere vrouwen leest. Ze kan immers geen Nederlands lezen en schrijven.

Dat geeft me nog een veilig gevoel. De meeste van mijn vrienden kan het niet zoveel schelen dat ik vreemdga. Hoewel ze soms wel vinden dat ik iets te veel risico neem. Seks hebben met de lerares van mijn dochter is daar een goed voorbeeld van. Maar zo’n juf zal wel gek zijn als ze het doorvertelt, want daar zou ze op haar werk alleen maar gelazer mee krijgen.

Germaine en ik hebben dat nooit tegenover elkaar uitgesproken, maar ze is slim genoeg om te begrijpen dat discretie gewenst is. Daarnaast kreeg ik van haar ook niet de indruk dat ze me van mil wil dan die twee nachten. Daar maak ik me echt geen zorgen over. Als dit uitkomt. En als dit via via bij Lydia terecht zou komen, ontken ik gewoon alles.”