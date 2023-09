Mannengeheimen: ‘Ik heb een schuld van 25.000 euro’

Schuld

“Ik had niet eens een normale baan. Inmiddels heb ik nog een half jaar te gaan en dan ben ik na drie lange jaren op een houtje bijten eindelijk van al mijn schulden af. Tot die tijd loop ik nog bij de schuldsanering. Mijn nieuwe vriendin Sylvia, met wie ik pas twee maanden iets heb, wil ik hier niets over vertellen.

Trots ben ik er namelijk allerminst op en ik wil ook niet dat ze me als een loser ziet. Dat is ook een groot deel van de reden waarom ik lang niets met vrouwen heb gehad. Mijn financiële situatie had namelijk veel effect op mijn zelfvertrouwen. Want wat had ik een vrouw nou te bieden? Ik werkte al enkele jaren in de binnenhuisarchitectuur, maar raakte binnen een paar maanden bij het tweede achtereenvolgende bedrijf mijn baan kwijt.

Daarna was ik het zo zat dat ik een tijdje niet meer actief op zoek ben gegaan naar werk. En al helemaal niet in dezelfde branche. Vanaf dat moment heb ik me vooral in het uitgaansleven gestort. Tja, en als je dan geen vaste inkomsten hebt, gaat je banksaldo snel achteruit.

Toen ik tijdelijk een baantje had als koerier ben ik met mijn loonstrookje naar de bank gestapt en daar kon ik zonder al te veel problemen vijfduizend euro lenen. Dat heb ik daarna binnen enkele maanden nog twee keer herhaald. Ik vroeg me totaal niet af hoe ik dat ooit zou terugbetalen. Ik stak sowieso mijn kop heel erg in het zand.”

Geldzorgen

“Ik heb zelfs over een periode van drie jaar mijn post helemaal niet geopend. Als ik blauwe enveloppen of andere rekeningen op mijn deurmat vond, stopte ik die ongeopend in een la. Mijn geldzorgen en andere problemen stapelden zich zo erg op dat ik er op een gegeven moment niet meer van kon slapen.

Wekelijks stond er een deurwaarder aan de deur. Die deed ik dan ook maar niet open. Ik huurde destijds een kamer bij een vriend in huis. Dat was het enige wat ik nog betaalde. Op een gegeven moment was ik wel bang dat ik dat ook niet meer kon en ik ergens onder een brug zou moeten slapen.

In die periode heeft mijn toenmalige vriendin het na vijf jaar met me uitgemaakt. Ze trok mijn zelfdestructieve gedrag niet meer. Dat deed bij mij eindelijk een alarmbelletje rinkelen. Omdat ik door de bomen het bos niet meer zag, heb ik eerst de hulp van mijn broer en zus ingeroepen.

Samen hebben we die hele berg post opengemaakt om te kijken hoe groot de schade was. Die vijfentwintigduizend euro kon ik nooit op een normale manier wegwerken. Daarop ben ik via de afdeling Sociale Zaken van de gemeente in contact gekomen met de schuldsanering. Dat is een instantie die particulieren met hun financiële problemen helpt.

Het komt er eigenlijk op neer dat je dan failliet wordt verklaard en zij regelingen treffen met jouw schuldeisers. Op dat moment had ik een uitkering en zes schuldeisers. Als ik ook nog normaal moest eten, zou ik binnen het wettelijke maximum van 36 maanden het volledige bedrag nooit kunnen afbetalen. Toch gingen mijn schuldeisers akkoord.”

Zestig euro per week

“De laatste vijf jaar ben ik niet één keer op vakantie geweest. De meubeltjes in mijn kamer zijn allemaal tweedehands en regelmatig heb ik dagen achter elkaar alleen maar brood met kaas gegeten. Dat gebeurt soms nog steeds. Sinds ik in de schuldsanering zit, moet ik vaak van zestig euro per week rond zien te komen. Je wordt er wel creatief van, maar makkelijk is het allemaal niet.

Gelukkig kan ik af en toe wat geld van mijn vrienden lenen, maar dat heb ik altijd binnen de perken gehouden. Toen ik drie jaar geleden begon met afbetalen, ben ik voor de zekerheid ook maar weggegaan uit de stad en heb ik een kamer gehuurd in een dorp in de buurt.

Puur om de verlokkingen van het uitgaansleven beter aan te kunnen. Ik had geen vriendin meer, maar ik stond ook helemaal niet meer open voor nieuwe vrouwen. Ik had ze helemaal niets te bieden. Het is toch wel fijn als je met zo’ n vrouw een leuk weekendje weg zou kunnen, of eens een etentje betaalt. Over een half jaar kan ik me dat pas weer permitteren.”

Vriendin

“Er doemt eindelijk licht op aan het einde van de tunnel. Mede daardoor ziet mijn leven er tegenwoordig een stuk rooskleuriger uit. Maar wat minstens zo belangrijk is: sinds enkele maanden heb ik een nieuwe baan met doorgroeimogelijkheden én een nieuwe vriendin.

Dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Ik begin me steeds zelfverzekerder te voelen. Toch heb ik Sylvia niets verteld over mijn financiële situatie. We zijn pas één keer uiteten geweest. waarvoor ik toen ook wat geld heb geleend van een vriend.

Ik ben bang dat ze afknapt als ze weet hoe mijn situatie is. Het heeft ook weinig zin om het te zeggen. Als het over een half jaar nog steeds aan is, ben ik tenslotte ook van het schuldsaneringsprogramma af. Dan zal ik het haar vertellen. Ik kijk heel erg uit naar dat moment. Ik zal dan ook zeker met een paar vrienden die mij altijd hebben geholpen een fles champagne opentrekken. Het zal zo’n enorme opluchting zijn, dat houd je bijna niet voor mogelijk.”