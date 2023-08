Mannengeheimen: ‘Na een paar biertjes reed mijn vaders auto in de prak’

Alcohol

“Godzijdank hadden we allebei onze gordel om en liepen we geen lichamelijk letsel op, maar de auto had wel flinke schade. Ik heb nooit tegen mijn vader gezegd dat het mijn schuld was. Ten eerste omdat ik die auto helemaal niet mocht gebruiken, maar vooral omdat ik vooraf een paar biertjes had gedronken.

Ik was niet dronken, maar er was wél alcohol in het spel waardoor ik doodsbang was om gepakt te worden. De auto heb ik daarom gewoon teruggezet en er tegen niemand ooit nog iets over gezegd. Ik heb glashard tegen mijn vader gelogen en daar zit ik nu nog wel een beetje mee.

De schade aan de auto was voor mijn vader nogal een schok toen hij een paar dagen later terugkwam van zijn vakantie. Hij haalde er zelfs politie bij, die het zogenaamde vandalisme natuurlijk nooit heeft kunnen oplossen. We woonden in de polder in het oosten van het land in een nogal afgelegen gedeelte. Hoewel ik daar vanaf mijn puberteit van baalde, was het in dit geval een zegen omdat we geen buren hadden die het ongelukje konden opmerken.”

Beschadigde auto

“Ik was nog geen vierhonderd meter onderweg toen ik in een bocht in de slip raakte en met de zijkant van de auto tegen een houten paal aankwam. In het rechter zijportier zat daardoor een grote deuk en de lak was beschadigd. Ik schrok me lam.

Doordat het paaltje van hout was, redeneerde ik dat het kon lijken alsof iemand er met een knuppel tegenaan had geramd. Eigenlijk was het bij nader inzien nog een geluk dat het ongeluk zo dicht bij huis gebeurde. Daardoor kon mijn vader aan de kilometerstand, als hij die al had bijgehouden, niet zien dat iemand in de auto had gereden.

Ik heb tot mijn 23e bij mijn ouders thuis gewoond. Zij hebben ons altijd redelijk strak gehouden. Niet dat mijn zusje en ik nou van die lastige kinderen waren, het was nu eenmaal hun manier van opvoeden. Vooral mijn vader was nogal autoritair in zijn doen en laten.

Mijn moeder zorgde thuis gelukkig voor tegenwicht, in die zin dat zij de warmte in het gezin bracht. Ik ben altijd erg gek op auto’s geweest, maar het lukte me steeds niet om mijn rijbewijs te halen. Ik was op mijn achttiende begonnen. Na anderhalf jaar en meerdere keren afrijden groeide de frustratie.

Vooral omdat we behoorlijk afgelegen woonden, snakte ik er echt naar om mijn rijbewijs te halen. En na m’n achttiende voelde ik me niet bepaald stoer meer op m’n brommer. Toen ik na drie keer zakken de vierde keer eindelijk slaagde, was ik er daarom ook nogal verbolgen en gefrustreerd over dat ik niet in de auto van mijn vader mocht rijden.

Het mocht alleen als hij naast me zat. De paar keer dat ik dat heb gedaan zat hij commentaar te leveren op mijn rijstijl. Dan gaat de lol er snel af natuurlijk. Ik heb toen een bijbaantje genomen om voor een eigen auto te sparen, maar in de tussentijd voelde ik me niet mobiel.”

Sleutels gepakt

“Op de bewuste avond had ik zijn reservesleutels gepakt en wilde ik voor het eerst zonder hem een stukje gaan rijden. Op de dag dat mijn vader terugkwam van vakantie, zorgde ik ervoor dat ik bij mijn toenmalige vriendin was. Op een gegeven moment kreeg ik daar een razende vader aan de telefoon.

Hij vroeg me wat er was gebeurd met de auto. Ik zei dat ik al een paar nachten bij mijn vriendin was blijven slapen en van niets wist. Natuurlijk voelde ik me schuldig, maar ik had mezelf wijsgemaakt dat ik helemaal niets met de schade te maken had.

Op een gegeven moment begon ik het zelf nog te geloven ook. Toen hij mij later nog een keer op de man af vroeg waarom ik zijn auto in de prak had gereden, reageerde ik ontzettend beledigd en zei dat ik toch helemaal niet in zijn auto mocht rijden! Hij bleef nog wel een paar keer doorvragen maar ik ben glashard blijven ontkennen. Toch twijfel ik er tot op de dag van vandaag aan of hij mij destivi geloofde.

Volgens mij niet. Ik heb me er lang schuldig over gevoeld. Mijn vader mag dan een autoritaire man zijn, ik hou natuurlijk wel van hem en hij is diep van binnen een goed persoon. Alleen kan hij dat zo moeilijk uiten. Destijds was ik heel bang dat de aanrijding gevolgen voor mijn rijbewijs zou hebben. Dat was de voornaamste reden waarom ik er toen over loog.

Ik was als de dood dat ik hem kwijt zou raken. Ik vraag me weleens af wat mijn vader ervan zou vinden als hij er nu alsnog achter zou komen. Feitelijk gezien is het onderhand wel verjaard. Maar omdat hij ondanks zijn leeftijd nog steeds fel uit de hoek kan komen als hij ergens kwaad over is, wil ik daar liever niet achterkomen. Ik zou het vertrouwen van mijn ouders met terugwerkende kracht beschamen. Dat vind ik helemaal niet nodig. Inmiddels heb ik overigens al jaren een eigen auto. En ik heb nog nooit schade gehad.”