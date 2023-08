Mannengeheimen: ‘Door mij is het huisdier van mijn vriendin dood’

Huisdier

“Niet omdat ze mij niet mee wilde hebben, maar vooral om te zien hoe ze zich in haar eentje zou redden. Een maand lang ging ze rondtrekken in Zuid-Amerika en in die periode zou ik op haar konijn Otto letten. Ze heeft nog even getwijfeld of ik dat wel moest doen, omdat ze mij soms nogal laks vindt.

Achteraf geef ik haar daar gelijk in. Het is nu ruim een halfjaar geleden en ze zit er nog steeds mee. Liesbeth was net anderhalve week weg en ik had de hele week hard gewerkt. En toen werd het prachtig zomerweer. Op donderdagmiddag belde een vriend me of ik vrijdag mee wilde naar het strand.

Daar hoefde ik niet lang over na te denken. De zomer was zo slecht geweest, dus hier moest ik met volle teugen van genieten. Zo gezegd zo gedaan. Ik heb het waterbakje van Otto de volgende ochtend nog bijgevuld en wat sla in zijn hok gelegd en ben weggegaan.”

Brandende zon

“In de zomermaanden huurt die vriend een caravan in Zandvoort, waar ik altijd kan overnachten. Deze keer ook. Op zondagavond kwam ik helemaal uitgerust thuis na een ontzettend fijn weekend. Ik voelde me rozig door de warme zomerzon en de paar biertjes die ik die middag op het strand had gedronken.

Toen ik thuis kwam, bedacht ik dat het water van Otto onderhand wel op moest zijn. Net als zijn eten. Terwijl ik zijn hokje openmaakte, viel me al op dat hij minder alert was dan anders. Zelfs als hij lag te slapen, volgde er altijd wel een reactie wanneer je aan het deurtje begon te friemelen.

Deze keer niks. Toen ik naar zijn lege waterbakje keek en de verschrompelde blaadjes sla zag liggen, vreesde ik al het ergste. Het duurde niet lang voordat ik me realiseerde dat het arme beestje dood was. Toen ik die vrijdag naar het strand ging, stond ik er totaal niet bij stil dat Otto met te warm weer helemaal niet buiten in zijn hok mag.

Dat staat daar dan namelijk pal in de brandende zon. Opeens begon me te dagen dat Liesbeth daar nog iets over had gezegd. Helemaal vergeten. Ik had hem in de schuur moeten zetten waar het een stuk koeler is. Toen tot me doordrong dat Otto zo’n beetje levend gebakken was, moest ik toch wel even slikken. Hartstikke zielig natuurlijk. Ik heb het beestje achter in de tuin begraven tussen de planten.”

Reactie vriendin

“Mijn grootste zorg was de reactie van Liesbeth op dit drama. Eerst dacht ik dat ik het haar gewoon eerlijk zou vertellen. Maar een vriend die ik later die avond sprak, bracht mij op andere ideeën en volgens mij is dat maar goed ook.

Ik denk niet dat Liesbeth het uit zou maken als ze achter de ware toedracht zou komen, maar wel weet ik zeker dat ik haar verwijten tot in lengte van dagen aan zou moeten horen. Dus houd ik het liever geheim voor haar. Alleen die vriend die mij afraadde alles op te biechten, heb ik erover verteld.

Nadat ik het diertje roerloos in het hokje zag liggen, twijfelde ik er nog even aan of ik langs de dierenarts zou gaan. Maar het was overduidelijk dat Otto niet meer leefde. Een arts kon daar toch niets meer aan veranderen. Naar Liesbeth heb ik de volgende dag een appje gestuurd waarin ik vertelde dat ik met Otto naar de dierenarts was gegaan, omdat het beestje zo raar deed en erg ziek leek.

Die arts constateerde zogenaamd dat Otto waarschijnlijk een hersenbloeding had gehad en niet meer was te redden. Liesbeth was erg verdrietig. maar ze geloofde mijn verbaal meteen. Het is allemaal extra pijnlijk dat ze het konijn een half jaar ervoor van haar oma had overgenomen toen die naar een verzorgingstehuis verhuisde.”

Laks

“Ook heel lullig is dat Liesbeth haar konijn in eerste instantie door haar zus wilde laten verzorgen. Ze vindt mij namelijk altijd laks. Ik heb daarop toen een beetje beledigd gereageerd. Hoewel ik weinig met huisdieren heb, vertrouwde ze mij door mijn gesputter toch de zorg voor Otto toe.

Het commentaar dat Liesbeth meestal op mijn laksheid heeft, heeft vooral te maken met het te laat betalen van rekeningen. De laatste jaren heb ik bijvoorbeeld nog nooit een bekeuring voor te hard rijden of fout parkeren betaald zonder dat ik eerst een aanmaning kreeg.

Ook voor het betalen van gemeentebelastingen krijg ik altijd een aanmaning binnen voordat ik uiteindelijk betaal. Ik ben gewoon heel slecht in het bijhouden van mijn administratie. Ik heb wel leukere dingen te doen. Maar een konijn verzorgen is wel wat anders dan het betalen van rekeningen, zei ik Liesbeth nog.

Dat bleek in zekere zin te kloppen: een rekening gaat niet dood als je er een tijdje geen aandacht aan besteedt. Toen Liesbeth terugkwam van haar reis had ik een leuke verrassing voor haar. Als goedmakertje - en natuurlijk om mijn eigen schuldgevoel een beetje af te kopen - heb ik een kat voor haar uit het asiel gehaald. Daar was ze gelukkig erg blij mee.”