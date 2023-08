Mannengeheimen: ‘Als ik in bed lig met m’n vriendin, denk ik aan mijn collega’

“Ik ontmoette haar drie maanden geleden, toen Carolien bij mij op het kantoor kwam werken. Vanaf het allereerste contact hadden we een klik. De afgelopen tijd is dat gevoel alleen maar sterker geworden.”

Aantrekkelijke collega

Ik ben inmiddels twee keer iets met haar gaan drinken na afloop van ons werk. Beide keren hebben we heel leuk met elkaar gepraat en ik merk ook dat we veel dingen gemeen hebben. Ik val vooral voor haar ogen en haar aanstekelijke gevoel voor humor. Ze is single , sexy en ook nog eens grappig.

lk ben wel zo eerlijk geweest haar te vertellen dat ik een relatie heb. En ze weet inmiddels ook dat het niet zo lekker loopt tussen mij en Marije. Ik heb voldoende laten doorschemeren dat ik haar leuk vind, hoewel ik het nog niet heb aangedurfd om te vertellen dat ik echt verliefd op haar ben. Of zij ook verliefd op mij is, weet ik niet. Ze toont in elk geval wel meer dan gewone interesse in me.”

Jaloezie

“Marije heb ik nog niets verteld, al denk ik wel dat ze vermoedens heeft. Een maand geleden vroeg ze me namelijk of er een ander in het spel was. Hoewel ze erg jaloers is, komt zo'n vraag natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik schrok ervan en heb het direct ontkend. Ik wilde Marije niet kwetsen met gevoelens die voor mezelf nog zo onduidelijk waren.

Ik heb me wel afgevraagd waarom ik ineens verliefd ben geworden op een ander. Misschien is het onbewust een reactie op de spanningen in mijn relatie met Marije. Of misschien dat het een soort test is om te ervaren in hoeverre ik nog om Marije geef.

Marije en ik hebben een latrelatie en zien elkaar gemiddeld drie keer per week, afhankelijk van ons werk. Ik heb een drukke baan als accountant en zij draait als verpleegkundige vaak onregelmatige diensten. In het begin waren we heel erg verliefd op elkaar, maar sinds een half jaar loopt onze relatie een stuk stroever. We hebben een paar keer onenigheid gehad.”

Eerlijk zijn

“Een keer is dat zelfs behoorlijk uit de hand gelopen. Dat was toen we met een groep vrienden op wintersport waren. Op een avond wilde ik nog wat langer in onze vaste après-skihut blijven, maar zij was moe en wilde terug naar het hotel.

Toen ik later naar onze hotel kamer ging, was het hommeles . Ze ging compleet door het lint en verweet me dat ik alleen maar langer wilde blijven vanwege een groep Nederlandse meiden die daar lekker aan het feesten was. Dat was overigens volledig onterecht.

Zoals ik al zei, Marije is erg jaloers, maar het lijkt wel of het steeds erger wordt. En neem van mij aan: jaloezie is echt killing voor een relatie. Jaloezie berooft je langzaam van het vertrouwen in elkaar. Toch denk ik dat die jaloezie de laatste tijd ook wordt gevoed, omdat ze instinctief door heeft dat er iets aan de hand is. Althans, de laatste maanden.

Er vallen vaker stiltes tussen ons en ook de seks staat op een lager pitje. Maar dat lijkt me vrij logisch als je met je hoofd bij een ander zit. Ik merk dat die verliefdheid me steeds meer opbreekt. Als je normaal gesproken verliefd bent, wil je niets liever dan het aan iedereen vertellen.”

Geheim

“Alleen twee van mijn beste vrienden weten het. Die heb ik het in goed vertrouwen verteld. Ik heb hen zelfs om advies gevraagd, maar ze hebben allebei aangegeven dat ze zich daar niet mee willen bemoeien. Daarom heb ik mezelf vorige week een keiharde deadline gesteld. Over een maand ga ik open kaart spelen. Ik kan het gewoon niet meer aan mezelf verkopen dat ik naast Marije in bed lig maar aan Carolien denk.

Eerst wil ik het Carolien vertellen en daarna aan Marije. Als Carolien inderdaad ook gevoelens voor mij heeft, zet ik een punt achter mijn relatie en kies ik voor haar. En als Carolien niet dezelfde gevoelens koestert? Tja , dan denk ik dat dat toch het begin van het einde is voor mijn relatie met Marije . Ik wil niet langer gevangen zitten in deze tweestrijd.”