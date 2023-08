Say what?! Zóveel geld krijgen politici als ze stoppen in de politiek

Ex-politici krijgen een flinke zak geld mee als ze de politiek verlaten. Wij hebben de exacte cijfers voor je, want ja: we waren even benieuwd als jij.

Zóveel wachtgeld krijgen politici

Er zijn al meer dan 15 politici die na de val van het kabinet hebben besloten om te vertrekken en dus op zoek moeten naar een nieuwe baan. Gelukkig krijgen ze wachtgeld, oftewel een werkloosheidsuitkering voor politici. Hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van het laatste salaris wat een politicus heeft gekregen.

In het eerste jaar na aftreden krijgt een oud-politicus 80 procent van het laatste salaris uitbetaald en in het tweede jaar 70 procent.

Cashen maar

Ben je de premier of een minister? Dan is je reguliere salaris 186.414 euro. Als wachtgeld krijg je dan in het eerste jaar maar liefst 149.131 euro.

Staatssecretarissen krijgen iets minder. Hun reguliere salaris bedraagt 174.085 euro en het wachtgeld komt uit op 139.268 euro in het eerste jaar.

Als ‘gewoon’ Tweede Kamerlid ontvang je als salaris ruim 124.000 en in het eerste jaar als wachtgeld 99.200 euro.

Deze bedragen kunnen lager zijn als een politicus niet zo lang in de politiek heeft gewerkt. Als ze tussen de drie maanden en twee jaar hebben gewerkt, krijgen ze twee jaar wachtgeld. Als ze minder dan drie maanden hebben gewerkt, krijgen ze slechts zes maanden wachtgeld.

Als je langer in de politiek hebt gewerkt, krijg je evenveel maanden wachtgeld als de maanden dat je gewerkt hebt. Dit gaat tot maximaal 38 maanden.

Reïntegratie oud-politici

Dit wachtgeld betekent niet dat de oud-politici lekker kunnen luieren en genieten van het wachtgeld dat ze krijgen. Ze moeten, net als andere Nederlanders die een uitkering krijgen, wel actief op zoek naar een andere baan, anders krijgen ze geen wachtgeld. Wél mogen ze eerst drie maanden bijkomen van hun politieke carrière, vertelt Arie-Paul Eijkelenboom van loopbaanspecialist Transitium Groep aan RTL Nieuws.

Vervolgens gaan ze aan de slag met een reïntegratietraject om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. De oud-politici mogen zelf bedenken in welke sector ze willen werken. Krijgen ze bij een nieuwe baan minder betaald dan in hun oude functie, dan mogen ze dit salaris aanvullen met het wachtgeld waar ze nog recht op hebben.

In de onderstaande video legt TikTokker Vic Cle (@vicccle) in gemakkelijke taal uit hoe het zit.

Bron: RTL Nieuws (Editie NL)