Weersvoorspelling voor augustus: stopt het ooit nog met regenen?

Weersvoorspelling voor augustus

Helaas, we kunnen het écht niet mooier maken dan het is: het blijft voorlopig nog heel veel regenen. Sterker nog: dinsdag is het in een groot deel van Nederland code geel vanwege onweersbuien. Er is zelfs kans op hagel. Ook dat nog...

De eerste dagen van augustus blijft het troosteloos weer met bijna dagelijkse regenbuien. De temperaturen blijven steken tussen de 19 en 22 graden. Niet koud, maar met de regen en wind voelt het een stuk kouder aan dan het daadwerkelijk is.

Na regen komt zonneschijn

Maar er is hoop. In de tweede helft van augustus wordt het eindelijk weer een stukje warmer en zijn er ook weer minder regenbuien. Maar echt helemaal droog zal het niet zijn, al wordt het een stuk zonniger dan in juli. Temperaturen kunnen oplopen tot 25 graden en soms zelfs wat hoger.

Het is nu nog even door de zure appel heen bijten. Dus neem je paraplu en regenponcho overal mee naartoe!

Bron: ANP, Weeronline