Te laag? Persofficier van justitie legt uit waarom deze straf tegen Thijs Römer wordt geëist

Wat de daadwerkelijke uitspraak gaat zijn wordt vandaag duidelijk. Vanaf 13:00 uur doet de rechtbank uitspraak over de zaak.

Onder behandeling

De officier van justitie eist naast de bovengenoemde straf ook dat de acteur zich verplicht onder behandeling moet stellen bij De Waag, het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Thijs stemde ermee in om zich te laten behandelen. Tijdens de zitting kwam naar buiten dat hij de afgelopen tijd al in gesprek is geweest met een psycholoog, iets wat hij eerder ontkende.

Waarom deze straf is geëist tegen Thijs Römer

De officier van justitie acht bewezen dat de acteur de drie slachtoffers in de leeftijd van 14 tot 16 jaar heeft verleid tot ontuchtige handelingen. Hij heeft via chats op social media dickpics naar de slachtoffers gestuurd. Ook stuurden de slachtoffers naaktfoto’s en -video’s naar de acteur. Daarom wordt hem eveneens het bezit van kinderporno ten laste gelegd.

Te lage straf?

Veel mensen vinden de straf die wordt geëist heel laag. NU.nl legt uit dat een van de redenen van de ‘lage’ straf is dat het om digitale ontucht gaat en niet om fysieke ontucht. Ook zou er geen sprake zijn van dwang en deed de acteur zich niet voor als een ander persoon. Daarnaast zouden de meisjes ook niet zijn gechanteerd of afgeperst. Gesprekken met minderjarigen over seks zijn momenteel ook nog niet strafbaar. Vanaf 2024 wordt sexchatting wel een strafbaar feit.

Vermeend slachtoffer Thijs Römer openhartig ‘Je hebt misbruik van mij gemaakt en dat weet je’

De persofficier van justitie gaf eerder al meer uitleg aan het AD. Waarom zou de acteur maar één dag de gevangenis in hoeven? De persofficier verklaart dat dit is omdat het bij dergelijke zedendelicten niet is toegestaan om alleen een werkstraf op te leggen. Daarom kiezen rechters vaak voor één dag gevangenisstraf plus een taakstraf.

Bij Thijs gaat het dus om 90 dagen cel, waarvan er 89 voorwaardelijk zijn. Die ene dag hoeft Thijs niet uit te zitten, omdat hij ook al in de cel heeft gezeten toen hij werd verhoord.

Bron: AD, ANP, NU.nl