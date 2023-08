Oranjekoorts blijft uit ondanks topprestaties Oranjeleeuwinnen: hoe kán dat?

Succes voor de Oranjeleeuwinnen

Ze werden Europees kampioen in 2017 en tweede op het WK Voetbal in 2019; de Oranjeleeuwinnen hebben meerdere keren laten zien dat ze tot de absolute top behoren in de voetbalwereld. En dat is niet gek, want de speelsters staan onder contract bij verschillende topclubs zoals FC Barcelona, Juventus, Manchester City, Atletico Madrid en Inter Milan.

Ook dit toernooi laten ze zien wat ze in hun mars hebben. Denk aan de 7-0 overwinning op Vietnam, de 2-0 overwinning op Zuid-Afrika, en het gelijkspel tegen viervoudig - en regerend - wereldkampioen de Verenigde Staten. Kortom: topresultaten.

Alleen maar lof

Het regent complimenten voor Esmee Brugsts, die ballen van boven de 100 (!) kilometer per uur schiet. (Bondscoach Andries Jonker is trots en hoopt “dat ze in de top terechtkomt”). Om nog maar te zwijgen over topscorer Jill Roord. Buitenlandse media, waaronder The Guardian en The Daily Mail, lopen weg met onze middenvelder.

De kwartfinales komen eraan en je zou denken dat de Nederlandse voetbalfans door het dolle heen zijn. Echter blijft het niet alleen stil aan de overkant, maar ook aan onze éigen kant.

Speeltijden

Tijdens een EK of een WK voetbal worden er doorgaans door bedrijven en organisaties volop geadverteerd. Uitbundige reclames, merchandise, liedjes, socialmediacampagnes; iedereen speelt in op die welbekende Oranjekoorts. Dit jaar zijn de merken terughoudender.

Volgens velen, waaronder winkeliersvereniging INretail, komt het door de ongunstige speeltijden. “Het ligt wel in een lijn, want voor het afgelopen WK voor mannen was er ook al minder aandacht vanuit winkeliers”, zegt Jeroen van Dijken, directeur belangen en beleid. Dit kwam toen doordat het toernooi in Qatar was en er zorgen waren over de mensenrechten in het land.

Hoewel de speeltijden ietwat ongelukkig zijn, ontbreekt er vooralsnog een mate van enthousiasme bij de Nederlandse fans. Kennelijk wil men niet midden in de nacht een wedstrijd volgen. Toch hebben zo’n 660.000 mensen de afgelopen wedstrijd tegen Zuid-Afrika bekeken. Even ter vergelijking: de eerste WK-wedstrijd van de mannen in Qatar vorig jaar trok zo’n slordige 4,3 miljoen kijkers.

Geen reclames

Behalve het gebrek aan oranje straatversiering, wordt er ook weinig reclame gemaakt. De uitbundige Jumbo-reclames ontbreken op de tv en ook Albert Heijn zet geen dansende hamsters in om de Oranjeleeuwinnen te supporten. We laten de leeuw wel degelijk in zijn ‘hempie’ staan, blijkt maar weer.

Directeur van tv-marketingorganisatie Screenforce Michel van der Voort zegt dat “inhaken op een WK of EK lange voorbereidingstijd kost” en dat “adverteerders dat voor zo’n korte termijn nog lastig kunnen realiseren”.

De Stichting Etherreclame (Ster), die de reclameruimte voor de publieke omroep verkoopt, verwacht wel dat de interesse toeneemt als de voetbalsters de halve finale of finale halen.

Sociale media

De KNVB denkt dat bedrijven de komende dagen wel meer op de Oranjekoorts gaan inspelen, maar dan vooral via sociale media. Juist omdat er geen tijd meer is voor een televisiereclame en de doelgroep online ook goed bereikt kan worden, zegt Dennis Hogenboom, KNVB-manager partnerships.

Support

Op 11 augustus speelt Nederland tegen Spanje. Wie de wedstrijd wil volgen, zal een wekker moeten zetten want de match begint om 03:00 uur Nederlandse tijd. Een beetje die hard fan doet dat met alle liefde, want de Oranjeleeuwinnen verdienen het dubbel en dwars.

Bron: ANP