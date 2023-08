Verzoeken cosmetische ingrepen steeds extremer: ‘Als een achttienjarige van een C-cup naar een F-cup wil, wijs ik die af’

Uit onderzoek van Expertisegroep Cosmetische Ingrepen blijkt dat jongeren die influencers volgen die een cosmetische ingreep hebben laten doen, eerder geneigd zijn zelf iets te laten doen. Influencers praten over hun cosmetische ervaringen alsof het niks is. Zo deelde actrice Gaby Blaaser onlangs op Instagram dat ze blij was dat ze weer ‘aan zichzelf gaat werken’. Na haar zwangerschap plande ze meteen een afspraak in voor botox en ze overweegt ook een borstvergroting.

Extreme cosmetische ingrepen

Hoewel op TikTok geen reclame voor plastische chirurgie is toegestaan, gaat het toch weleens mis. Zo duiken er steeds meer filmpjes op van mensen met verband rond hun hoofd. Ze hopen dat hun ingreep resulteert in een kaak zoals die van Bella Hadid of Ariana Grande. Het aantal mensen tussen de achttien en vijfentwintig jaar dat zich met botox en fillers liet behandelen, is meer dan verdubbeld in tien jaar tijd, blijkt uit onderzoek. En de verzoeken worden extremer. Ook komen er steeds meer niet-gecertificeerde bedrijven op de markt die voor een prikkie een behandeling uitvoeren, een ontwikkeling die een extra risico met zich meebrengt.

Maar ook een behandeling bij een gecertificeerd arts is niet geheel zonder risico. Bij lipfillers kunnen bijvoorbeeld vochtblaasjes op de lip ontstaan door de vaak grote hoeveelheden filler. Monica Geuze liet haar lipfillers al verwijderen, in een vlog vertelde ze dat het leek alsof het middel was gaan ophopen. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat ruim de helft van de respondenten vindt dat in een gezond lichaam snijden, alleen om er mooier uit te zien, gewoon moet kunnen. In 2018 was dat nog 32%. Wel staan mannen veel negatiever tegenover plastische chirurgie dan vrouwen.

Bij vrouwen die een ingreep overwegen, stond een borstvergroting of -verkleining op nummer één (52%), gevolgd door fillers (26%) en botox (25%). Ondanks mogelijke complicaties vinden we cosmetische ingrepen dus steeds normaler.

Risky business De voor- en nadelen van borstimplantaten

Edin Hajder, plastisch chirurg

“De toename van extreme vormen van cosmetische chirurgie onder jonge patiënten is zorgwekkend. Helaas mag iedereen die geneeskunde gestudeerd heeft injectables spuiten, zonder specialistische opleiding. We zien steeds meer complicaties: hoe meer filler in de lippen, hoe groter het risico dat je later met slappe en misvormde lippen rondloopt. Als een filler in een verkeerd bloedvat wordt gespoten, sterft het weefsel af. In het ergste geval kun je blind worden. Als plastisch chirurg ken je de risico’s en dan is de kans op complicaties na een behandeling zeer laag. Ik wijs regelmatig een patiënt af, bijvoorbeeld als een achttienjarige van een C-cup naar een F-cup wil. Over tien jaar gaat de boel hangen en rekt de huid uit.”

Jamie Vrolijk-Van Beekum, ervaringsdeskundige: “Al vrij snel na het plaatsen van mijn borstprothese voelde ik een bultje. De artsen gaven aan dat dat littekenweefsel was. In de jaren daarna kwamen er steeds meer van deze bultjes bij en uiteindelijk voelde ik zelfs een hele rand. De prothese bleek te zijn gedraaid en gigantisch ingekapseld. De bulten, de rand en prothese zelf zie je nu zitten en ik heb vaak pijn. Mij is nooit verteld dat dit kon gebeuren. Ze vertelden alleen dat deze prothese niet kon lekken en dat er wat algemene risico’s waren, zoals het krijgen van een wond die kan ontsteken. Dat het ook kon inkapselen, draaien of dat ik bultjes kon krijgen, daar hoorde ik niks over. Ik denk dat ik er wel vijf keer over had nagedacht als ik het van tevoren had geweten, want het is gewoon lelijk.”

Esther van Gent, consulent plastische chirurgie bij FlexClinics: “Vooral liposuctie, buikwandcorrecties en borstvergrotingen zijn bij ons populaire behandelingen. Borstprotheses zijn vaak negatief in het nieuws geweest, dus veel vrouwen zoeken nu een alternatief. Daarbij wordt vaak gekeken naar lipofilling, het vullen van de borsten met eigen vet dat door middel van liposuctie wordt verwijderd. Liposuctie wordt ook vaak in combinatie met een buikwandcorrectie uitgevoerd, om het lichaam in een zandloperfiguur te shapen. Als je Instagram opent, zie je veel – bewerkte – foto’s voorbijkomen en mensen willen er net zo strak uitzien. Het valt me ook op dat er meer maagverkleiningen worden uitgevoerd dan een aantal jaar geleden. Dat zorgt automatisch weer voor meer buikwandcorrecties en andere huidcorrecties, want de huid gaat door zo’n verkleining hangen.”

Deze reportage komt uit Flair 33-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.