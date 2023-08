Vonnis zwaarder dan eis: déze straf krijgt Thijs Römer in zedenzaak

De officier van justitie acht bewezen dat de acteur de drie slachtoffers in de leeftijd van 14 tot 16 jaar heeft verleid tot ontuchtige handelingen. Hij heeft via chats op social media dickpics naar de slachtoffers gestuurd. Ook stuurden de slachtoffers naaktfoto’s en -video’s naar de acteur. Daarom wordt hem eveneens het bezit van kinderporno ten laste gelegd.

Deze straf krijgt Thijs Römer

Thijs Römer is dinsdag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor online zedendelicten met drie minderjarige meisjes. De celstraf is hoger dan de eis, die was namelijk 90 dagen waarvan 89 voorwaardelijk. De rechtbank legt hem daarnaast de maximale taakstraf op van 240 uur.

Verder dient hij zich te laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De acteur was niet bij de uitspraak aanwezig, zijn advocaat evenmin. Een van de drie slachtoffers was wel aanwezig in de rechtszaal.

De rechtbank acht bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde de meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s.

Dat is gebeurd tussen november 2015 en november 2017 toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren. “De verdachte heeft doorlopend misbruik gemaakt van het overwicht van de slachtoffers die tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren”, aldus de rechtbank. “Ze durfden geen nee te zeggen, omdat ze bang waren het contact met de verdachte te verliezen. De rechtbank neemt het de verdachte uiterst kwalijk dat hij met zijn onbetamelijke gedrag de grenzen van deze minderjarige slachtoffers heeft overschreden.”

Misdaadverslaggever Jermaine Ellenkamp was aanwezig in de rechtszaal en deed live verslag. Hieronder een aantal van zijn berichten over de zedenzaak.

De rechtbank acht de kans op herhaling niet uitgesloten. "Dit baart zorgen", zegt de voorzitter. #ThijsRömer — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) 8 augustus 2023

De rechtbank gaat dus flink boven de eis zitten van de officier van justitie. Die eiste namelijk niet dat Thijs Römer de gevangenis in moet. Daar denken de rechters dus anders over. #ThijsRömer — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) 8 augustus 2023

Thijs Römer heeft twee weken om in hoger beroep te gaan. De zitting is klaar. #ThijsRömer — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) 8 augustus 2023

Bron: ANP