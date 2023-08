Thijs Römer schreef een boek over grensoverschrijdend gedrag (en het lijkt verdacht veel op de huidige beschuldigingen)

Onthullend boek Thijs Römer

Het boek heet Weemoedt en gaat over het leven van een man die succesvol is in de showbizz, maar die van zijn voetstuk valt door een beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een minderjarig meisje. Het boek van Thijs was niet heel populair toen het in 2015 uitkwam. Er is wel een serie van gemaakt.

Het is heel opvallend hoe veel gelijkenissen het boek heeft met de huidige situatie. In de samenvatting van het boek staat zelfs deze tekst: "Weemoedt is een roman waarin de grenzen tussen feit en fictie niet altijd even duidelijk zijn. Het geeft een schaamteloos inkijkje in de Nederlandse showbizzwereld."

Online zedendelicten Vandaag start de rechtszaak tegen Thijs Römer

Uitspraak rechter

8 augustus deed de rechtspraak uitspraak. Thijs Römer is daarom veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor online zedendelicten met drie minderjarige meisjes. De celstraf is hoger dan de eis, die was namelijk 90 dagen waarvan 89 voorwaardelijk. De rechtbank legt hem daarnaast de maximale taakstraf op van 240 uur. Verder dient hij zich te laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

De acteur was niet bij de uitspraak aanwezig, zijn advocaat evenmin. Een van de drie slachtoffers was wel aanwezig in de rechtszaal.

