'Vrouwen zijn hoeren’: Seksistische speeches Amsterdams corps niet strafbaar

“Het OM begrijpt dat een aantal mensen zich door de opmerkingen gekwetst hebben gevoeld”, staat in een persverklaring. “Er zijn weliswaar fatsoensnormen overschreden, maar dat maakt het nog niet strafbaar.”

Seksistische toespraken

In juli vorig jaar werden bij een lustrumfeest seksistische toespraken gehouden, waarin vrouwen onder meer werden uitgemaakt voor “hoeren” en “sperma-emmers”. Beelden van de toespraken werden online verspreid en zorgden voor veel ophef. In december vorig jaar deed een vrouw aangifte wegens “aanzetten tot haat, discriminatie en/of geweld”. Zij werd bijgestaan door advocatenkantoor Prakken d’Oliveira en had geen banden met het corps of het studentenwezen.

Het OM meldt nu dat er juridisch gezien geen sprake is van groepsbelediging, omdat groepsbelediging vanwege geslacht, in dit geval vrouwen, niet in het wetsartikel daarover staat. Ook oordeelt het OM dat er juridisch niet wordt aangezet tot haat, discriminatie of geweld.

Onlangs maakten de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bekend dat het Amsterdamse studentencorps nog altijd geen geld krijgt. Na een reeks misstanden is de vergoeding voor de vereniging in 2021 gestopt, en die wordt ook komend collegejaar niet hervat. De scholen willen eerste meer verbeteringen zien voor er nieuwe afspraken worden gemaakt.

Burgemeester Femke Halsema dreigde laatst de sociëteit van het corps, het clubhuis, te sluiten als de onveilige situatie niet verandert. De maatregelen van het corps om zijn cultuur te veranderen zijn niet voldoende, zei de burgemeester.

Bron: ANP