Zuid-Europa té heet, té nat en té gevaarlijk: gaat ons reisgedrag drastisch veranderen?

Bosbranden in Europa

Ook deze zomer was het raak op de Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Meer dan tweeduizend Nederlanders werden geëvacueerd van het Griekse Rhodos door bosbranden, ruim vijfhonderd vakantiegangers kwamen in bussen terug vanuit het door noodweer getroffen Italië, in Spanje spreekt men van extreme hittegolven, met temperaturen boven de 44 graden. En o ja, de bosbranden in Portugal en Frankrijk niet te vergeten.

In het zuiden van Europa is het té heet, té nat en té gevaarlijk. Net als de afgelopen zomers eigenlijk, we hadden het kunnen zien aankomen. Toch kiest een op de drie Nederlandse vakantiegangers dit jaar opnieuw voor Griekenland, Spanje of Italië. Uit cijfers van de European Travel Commission blijkt dat Nederlanders het liefst gaan voor een zon-zee-strand-vakantie.

Met als meest geboekte bestemmingen: Frankrijk op één en Spanje op twee. Ook dit jaar weer. We laten ons niet wegjagen en zolang de grote touroperators hun reizen naar het zuiden blijven aanbieden, blijven de populairste vakantiebestemmingen het komend jaar waarschijnlijk ongewijzigd.

Vakantie naar Rhodos gepland? Hier heb je recht op

Opwarming van de aarde

Toch zou het kunnen dat hier over een aantal jaar verandering in komt. Want het is de komende tijd nog niet gedaan met de zomerstruggles in het zuiden. Volgens wetenschappers zijn de natuurbranden een gevolg van de opwarming van de aarde.

En die gaat door. De hoge temperaturen in het Middellandse Zeegebied zullen leiden tot meer natuurbranden. Daarnaast groeit het aantal mensen dat kiest voor een bestemming in Noord-Europa. Aangenamere temperaturen, minder massatoerisme en geen lange files op de Route du Soleil. Maar na de recente berichten over heftige stortbuien en modderstromen in Noorwegen en evacuaties in Zweden is het ook daar niet meer ‘succes gegarandeerd’. Betekent dit dat de zomervakantie zoals we die kennen straks voorbij is?

Pomm van der Zandt, reistrendwatcher

“We pakken het reizen dat we de afgelopen twee jaar hebben moeten omboeken, uitstellen of annuleren maar weer al te graag op. Er is sindsdien een toenemend verlangen naar natuur.

En juist omdat we de natuur zo graag opzoeken, worden de consequenties van de opwarming en uitdroging van de aarde toenemend tastbaar. Ondanks de natuurrampen op Rhodos of in Italië, blijven deze toeristische plekken populair onder de Nederlandse vakantiegangers.

Het lijkt er daarom ook niet op dat ons vakantiegedrag zal veranderen: Nederlanders houden van gewenning en goed weer. De stijgende inflatie die op onze bestedingsruimte invloed heeft, houdt ons ook niet tegen om erop uit te trekken; Nederlanders ontdekken graag nieuwe plekken om de dagelijkse sleur te ontvluchten, juist naar Zuid-Europese bestemmingen. Het alternatief om de zomer in de regen door te brengen, laten we toch liever links liggen.”

Rosalie Roukema, toerist/Spanje-expert

“Zolang reisorganisaties reizen naar Spanje, Griekenland of Italië blijven aanbieden, blijven we gaan. Zij hebben de grootste invloed op ons boekgedrag. Ik ga elk jaar naar Spanje en zal het land bezoeken ondanks de klimaatomstandigheden.

Want ondanks de rampen willen we graag een andere cultuur ervaren en ontdekken. Ik denk wel dat de manier waarop we reizen veel kan uitmaken. We zouden wat dichter in de buurt kunnen kijken voor onze vakanties. Én we moeten eraan wennen dat de weersomstandigheden veranderd zijn, maar natuurlijk niet onze kop in het zand steken. Dus vaker de trein nemen, in plaats van het vliegtuig.”

Taco Smit, medeoprichter reisbureau Travelbase

“De vakantie zoals we die kennen is zeker niet voorbij, wel verwachten we een verschuiving in prijs en bestemming. Mensen zullen meer reizen boeken via reisorganisaties om enigszins zekerheid te hebben. Voor reisorganisaties is het een risico om probleemgebieden aan te bieden, daarom zullen de prijzen voor die gebieden stijgen.

De combinatie van hogere prijzen in Europese highriskgebieden en een minder aantrekkelijk klimaat zal ervoor zorgen dat het reisseizoen en de interesse van toeristen verschuift. De zomerpiek zal uitgesmeerd worden over voor- en naseizoen en het Balkangebied wordt populairder. Natuur speelt een grote rol voor de reiziger, de bestemming is slechts een stukje van de reispuzzel.”

Deze reportage komt uit Flair 36-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.