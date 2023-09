Oud-oppas Julian F. verdacht van kindermisbruik: oppaskindje geïdentificeerd op beelden van kinderporno

De moeder van het oppaskindje heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de verdachte.

Kinderporno Julian F.

Het OM en de politie maakten eerder bekend dat Julian F. bij ten minste elf gezinnen met baby’s en peuters in heel Nederland heeft opgepast. Geen andere gezinnen hebben zich gemeld, herhaalde het OM maandag.

De man zou zich vier jaar lang, tussen 2019 en eind mei 2023, hebben aangeboden via Marktplaats. De reden dat nog niet valt uit te sluiten of er bij meer van zijn oppasadressen ontucht heeft plaatsgevonden, is omdat zo’n 60 procent van de beelden die zijn aangetroffen bij de verdachte nu bekeken zijn.

Er zijn meer dan 21.000 foto’s en meer dan 3.000 filmpjes gevonden. De beelden zouden vanaf 2015 zijn verzameld, toen de verdachte nog minderjarig was. Naast kinderporno, is dierenporno aangetroffen en beeld van seksuele handelingen met dieren door de verdachte, schetste het OM.

Voorkeursbehandeling of niet? Dit gebeurt er als een BN’er wordt veroordeeld

Verdacht van kindermisbruik

Advocaat Carlo Crince le Roy vertelde op de zitting dat F. ten onrechte wordt afgeschilderd als grootschalig kindermisbruiker. Hij noemde als voorbeeld een foto van een hand die over een luier wrijft, die volgens hem niet onder kinderporno valt. De verdachte zal eind oktober worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor onderzoek naar zijn psyche.

Advocaat Richard Korver staat twee gezinnen bij, waaronder het gezin waar het vermoeden van misbruik is. Hij riep maandag op tot terughoudendheid bij het verstrekken van details; de families willen graag met rust worden gelaten.

In het onderzoek is ook een tweede verdachte aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Alkmaar. F. zou hem de zelfgemaakte beelden hebben gestuurd van het kindermisbruik. De twee deelden met elkaar fantasieën over kindermisbruik, schetste de advocaat van F.. Beiden zijn nooit samen op een oppasadres geweest waarover ze fantaseerden, concludeert de raadsman. De Alkmaarder, die 21 augustus voor de rechter stond, zit nog vast.

De volgende zitting vindt op 6 november plaats bij de rechtbank op Schiphol. Dan staat ook de medeverdachte weer voor de rechter.

Bron: ANP